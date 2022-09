Evenepoel kasvatas etapivõiduga edu konkurentide ees

Etapi viimastel kilomeetritel hoidis liidrikohta hollandlane Robert Gesink (Jumbo-Visma), kuid viimase 500 meetri peal leidsid lisakäigu nii Evenepoel kui ka Mas. Mõlemad mehed suutsid Gesinkist mööduda, kuid Evenepoelil oli jalgades rohkem jaksu ja seega ületas belglane finišijoone esimesena. Mas ja Gesink kaotasid võitjale lõpuks kaks sekundit.

Kolm etappi enne velotuuri lõppu on Evenepoeli edu üldarvestuses Masi ees kaks minutit ja seitse sekundit. Kolmandat kohta hoiab Juan Ayuso (UAE Team Emirates), kes jääb liidrist viie minuti ja 14 sekundi kaugusele ning neljandaks kerkis kolumblane Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan Team; +5.56).

What a finale!



@EnricMasNicolau - @Movistar_Team and @EvenepoelRemco - @qst_alphavinyl go head to head for the stage win after a valiant effort by @RGUpdate - @JumboVismaRoad!



️ Relive the last KM of Stage 18!#LaVuelta22 pic.twitter.com/T1Qwk8FNTw