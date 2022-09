Evenepoel kindlustas sisuliselt Vuelta üldvõidu

Hispaania velotuuri 20. etapi (Moralzarzal - Puerto de Navacerrada; 181 km) võitis Richard Carapaz (INEOS Grenadiers; 4:41.34). Velotuuri üldliider Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) lõpetas küll kuuendana, kuid on üldvõidust ainult ühe etapi kaugusel.

Carapaz, kes sõidab Ineosi eest oma viimast suurtuuri, kindlustas endale etapivõidu seitse kilomeetrit enne finišit, kui jättis tõusul endast maha Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) ja sai viimased kilomeetrit suurema pingeta sõita.

Teisena ületas finišijoone hollandlane Thymen Arensman (Team DSM) ja kolmandana hispaanlane Juan Ayuso (UAE Team Emirates). Arensman kaotas võitjale kaheksa ja Ayuso 13 sekundit.

Velotuuri üldliider Remco Evenepoel lõpetas eelviimase etapi kuuendana, ent kaotas kõigest kaks sekundit üldarvestuses teisel kohal olevale Enric Masile (Movistar Team).

Kuna velotuuri viimasel etapil on raja tasase profiili tõttu mitmeminutiliste vahede tagasi sõitmine keeruline, peab Evenepoel Vuelta üldvõidu saamiseks üksnes finišisse jõudma. Viimase etapi eel on belglase edu Masi ees kaks minutit ja viis sekundit.