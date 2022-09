Monzas stardib esikohalt Leclerc

Kvalifikatsioonis jäi Leclerci kiireimaks ringiajaks 1.20,161. Paremuselt teise aja sõitis välja MM-sarja üldliider Max Verstappen (Red Bull; +0,145) ja kolmanda monacolase tiimikaaslane Carlos Sainz (+0,268). Esiviisikusse murdsid ka Sergio Perez (Red Bull; +10,45) ja Lewis Hamilton (Mercedes; +1,363).

Kuna Verstappen, Sainz, Perez ja Hamilton said enne Monza etappi erinevatel põhjustel karistada ja kaotavad seega stardirivis kohti, alustab pühapäeval Leclerci kõrval esireas kvalifikatsioonis kuuenda koha saavutanud George Russell (Mercedes; +1,381). Teisest reast stardivad Lando Norris (McLaren; +1.423) ja mullu Monzas võidutsenud Daniel Ricciardo (McLaren; +1,764).

Verstappen stardib põhisõidus seitsmendalt kohalt, Perez 14. kohalt ning Hamilton ja Sainz stardirivi lõpust. Põhisõti algab pühapäeval Eesti aja järgi kell 16.00.

Kvalifikatsiooni lõppjärjestus:

QUALIFYING CLASSIFICATION @Charles_Leclerc takes his eighth pole of the season! #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/xhIYae12fg