Verstappen võttis võidu ning sammus lähemale teisele MM-tiitlile

Pühapäevast sõitu alustas hollandlane teiselt kohalt Leclerci järelt. Finišijoonel oli Verstappen siiski taas Leclercist eespool, kes kaotas võitjale 2,4 sekundiga. Kolmandaks tuli George Russell (Mercedes), kaotades Verstappenile 3,4 sekundiga. Neljas oli Carlos Sainz (Ferrari; +5,0). Seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes; +5,3) lõpetas sõidu viiendana.

MM-sarja üldarvestuses suurendas Verstappen veelgi edu Leclerci ees, olles kogunud 335 punkti. Leclerc hoiab teist kohta 219 punktiga. Kolmas on Sergio Perez (Red Bull) 210 punktiga ning Russell neljas 203 punktiga.

Nii suur edu Leclerci ees tähendab seda, et Verstappenil on järgmisel etapil Singapuris teoreetiline võimalus teine maailmameistritiitel kindlustada. See juhtub siis, kui hollandlane suudab sel etapil saada Leclercist vähemalt üheksa punkti rohkem.