Lewis Hamilton alustab Itaalias stardirivi lõpust

Hamilton alustab stardirivi lõpust, sest talle määrati karistus liiga paljude mootoriosade kasutamise eest. Pärast Hollandi etappi pandi Hamiltoni vormelile hooaja neljas jõuallikas, mis on üks rohkem kui lubatud.

Eelmine mootor sai kahjustada üle-eelmisel etapil Belgias, kui ta põrkas kokku Fernando Alonsoga (Alpine). Mercedes üritab siiski vana mootorit enne Itaalia etappi korda saada.

"See kokkupõrge oli minu viga. Loodame jätkuvalt, et saame vana mootorit uuesti kasutada, aga tõenäoliselt pean ma palju kohti tagasi võtma," rääkis Hamilton BBC vahendusel.

Seitsmekordne maailmameister on ainus vormel-1 sõitja sarja ajaloos, kes on igal oma karjääri jooksul sõidetud hooajal võitnud vähemalt ühe etapi, kuid tänavu pole ta pjedestaali kõrgeimat kohta veel pälvinud.

"Mind ei huvita rekordid, ma keskendun ainult võitmisele. Olen tänulik, et alates 2007. aastast on meil igal aastal olnud võimalus võita. Usun, et meil on võimalus ka sel aastal. Meil on veel seitse sõitu ees ja kindlasti on meie suureks eesmärgiks uuesti esikohale jõuda," sõnas Hamilton.

Hamilton on käimasoleval hooajal jõudnud esikolmikusse kokku kuuel korral ning sarja üldarvestuses paikneb ta 158 punktiga kuuendal kohal. Esikohta hoidvast Max Verstappenist (Red Bull) jääb Hamilton koguni 152 punkti kaugusele.