Markkanen ERR-ile: Eestil on hea võistkond, kes võib EM-il kaugele jõuda

Soome koondis on praegu väga heas hoos. Nüüd mängisite Eestiga, millised on sinu meelest Eesti võimalused EM-finaalturniiril?

Neil on võimalused olemas. Meil on hea meeskond ja võime mängida kellega tahes, aga Eesti sundis meid kõvasti pingutama. Neil on hea võistkond ja head treenerid. Nad mängivad oma mängu ja võivad jõuda kaugele.

Kes Eesti koondisest on praegu kõvad tegijad?

Olukord on sarnane meie omale. Meil on samuti meeskond ja mitte üksikmängijad, kes teevad oma asja. Neil on tugevad tagamängijad, kellest tuleb kogu energia. Korvi all on suuri mehi, kes mängivad hästi kokku. Ma ei tea, kaua nad on koos mänginud, aga tundub, et nad on väga "samal lehel". Nagu ütlesin, neil on meeskond, kus on igal positsioonil atleetlikke ja mitmekülgseid mehi, kes suudavad teha erinevaid asju.