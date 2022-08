Arbet EM-i eel: usun, et poisid saavad välise survega hakkama

Eesti meeste korvpallikoondis mängis EM-finaalturniiril viimati seitse aastat tagasi, toona saavutati D-grupis Leedult, Lätilt, Tšehhilt ja Belgialt saadud kaotuste kõrval üks võit, kui alistati Ukraina. Just selles mängus oli Eesti võtmetegijaks Arbet, kui ta viskas koondise 78 punktist 26.

"See koondis on oluliselt noorem. Meie olime seal 30 ümber, aga siin koondises kannavad põhiraskust 20-, 25-aastased mängijad pluss kaks veterani [Siim-Sander Vene ja Sten Sokk], kes olid ka koos meiega seal turniiril," võrdles Arbet seitsme aasta tagust ja praegust EM-koondist ETV spordiuudistes. "Kindlasti minnakse kõiki mänge võitma, aga meil on suhteliselt noor koondis ja nad jõuavad ka järgmistele EM-idele. Mina loodan väga, et nad on seal tublid ja saavad alagrupist edasi."

Mis on suurimaks erinevuseks tavalise koondiseakna ja tiitlivõistluste finaalturniiri vahel? "Üks asi on kindlasti see, et seitsme päeva jooksul on viis mängu. Poisid peavad selleks füüsiliselt ja vaimselt valmis olema. Ka see väline surve: üle seitsme aasta jooksul ollakse nüüd jälle EM-il, aga usun, et poisid saavad sellega hakkama," ütles Arbet.

Eesti koondis kaotas eelmisel nädalal MM-valikturniiril nii Soomele kui valitsevale Euroopa meistrile Sloveeniale, enne seda alistati kontrollmängudes Belgia ja Bosnia, samas kaotati ka Lätile ja kahel korral Leedule.

"Pilt on minu jaoks positiivne," kinnitas Arbet. "Kõik mängud on olnud võitluslikud, kõigis mängudes on nad tegelikult näidanud sisu. Jah, kahes viimases mängus ei ole tulnud võitu ja on kahju, et pühapäeval ei saanud Soomet ära võtta, aga mina olen positiivne," lisas endine koondise ääremängija.

Eesti alustab EM-finaalturniiri 2. septembri õhtul toimuva mänguga ühe korraldajamaa Itaalia vastu.