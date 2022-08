Kahe nädala eest Kanepi alistanud Samsonova võitis teise tiitli järjest

Samsonova seisis tund ja 13 minutit kestnud mängu jooksul silmitsi kahe murdepalliga ja päästis neist ühe, ise murdis ta kümnest võimalusest viiel ning oma esimeselt servilt võitis ta 81 protsenti mängitud punktidest. Kogu turniiri jooksul ei loovutanud venelanna vastastele ühtegi setti. Kõige enam, neli geimi, suutis tema vastu ühes setis võita poolatar Magda Linette.

23-aastane venelanna võitis oma kümnenda mängu järjest ning lisas auhinnakappi teise järjestikuse turniirivõidu, kui alistas kaks nädalat tagasi toimunud Washingtoni turniiri finaalis Eesti teise reketi Kaia Kanepi.

"On uskumatu, et võitsin USA-s kaks tiitlit järjest," rääkis Samsonova. "Ma ei oodanud seda. Mulle meeldib siin väga mängida, sest väljakukate on väga kiire. US Open saab mõistagi olema teistsuguseks turniiriks, sest tingimused on erinevad, aga siin mängitud viis matši aitavad mind."

Samsonova alustab USA lahtiseid kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud 16-aastase tšehhitari Sara Bejleki vastu.