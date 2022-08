Põnev lõpuheitlus tõi Jõulumäel võidu Jõeäärele

GP-sõidus eraldus üsna pea eest auväärt nelik: värske Eesti meister Peeter Tarvis, tunamullune Eesti meister Josten Vaidem, sarja viiekordne võitja Gert Jõeäär ning kaugelt Kariibi merelt kodu väisama tulnud Gert Kivistik.

"Palav ja raske. See vist oli selle suve kõige palavam ilm üldse," lausus finišis laupäevane võitja Gert Jõeäär. "Neljakesi sõitsime pea terve raja, enne lõppu vajus maha Kivistik, ma olin üpris kindel, et siit täna miskit suurt ei tule. No lihtsalt palavus tappis ära. Samas kui keha oli juba otsas, siis iseloomu veel jagus ja lõpp läks ikka väga tuliseks. Tarvis, Vaidem ja mina - igaüks enda eest, nii kuis keegi jaksas."

Enne viimast etappi on üldvõit veel lahtine, omad võimalused on nii Tarvisel kui Jõeäärel. Liidrisärgis stardib Valgehobusemäel Tarvis. Naistest võidutses laupäeval Janelle Uibokand.

"Selle legendaarse Jõulumäe Seinamäe tõusu otsas keeras üks mees gaasi korralikult põhja, grupist pudenes rattureid üksteise järel. Ega ma isegi olin üpris tumepunases, aga kestsin õnneks ära," lausus Uibokand autasustamise eel.

Sarnaselt meestega on ka naiste arvestuses võiduvõimalused kahel ratturil, lisaks Uibokandile ka laupäeval teiseks jäänud Liisa Ehrbergil.

Rattamaratonide viimane etapp toimub 10. septembril Järvamaa servas Valgehobusemäel, täpselt nädal enne ratturite laulupidu ehk Tartu Rattamaratoni.