Leedu korvpallikoondis alustas vahegruppi rabeda võiduga

Leedu korvpallikoondis pidi MM-valiksarja vahegrupi esimeses mängus oodatust rohkem vaeva nägema, et alistada grupis viimasel kohal olev Ungari 88:78.

Esimese veerandaja võitis võõrustaja Ungari 21:20, poolajapausile mindi Leedu neljapunktilises paremuses 42:38, kolmas veerandaeg mängiti viiki 27:27. Lõplikult pani Leedu enda paremuse maksma viimasel veerandajal, mis võideti kuue punktiga.

Domantas Sabonis ja Jonas Valanciunas tõid mõlemad Leedule 17 punkti, Mindaugas Kuzminskas lisas 14, Rokas Jokubaitis 12 ja Marius Grigonis 11 punkti. Ungari parim oli Adam Hanga 21 punktiga.

K-vahegrupi liider Prantsusmaa alistas kodusaalis 95:60 Tšehhi ja Montenegro sai samuti kodus 88:69 jagu Bosnia ja Hertsegoviinast.

Nii Prantsusmaal kui Leedul on 13 punkti, Montenegro on 12 punktiga kolmas.

L-vahegrupis alistas Hispaania kindlalt 87:57 Islandi ja jätkab üheksa punktiga liidrina. Sama palju punkte on ka Itaalial, kes pidi natuke rohkem vaeva nägena, et lõpuks 97:89 Ukraina alistada. Kolmas on selles grupis Gruusia, kes alistas kodusaalis 77:66 Hollandi.