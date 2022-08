Itaalia staar sai MM-valikmängus vigastada, Bosnia alistas Prantsusmaa

Prantsusmaa jäi Sarajevos Bosnia vastu juba avaveerandil 18-punktilisse kaotusseisu, ent võitis teise veerandaja 22 silmaga ja läks ise kohtumist juhtima. Kolmanda veerandaja lõpus tegi Bosnia 20:0 spurdi, lubas kogu neljandiku jooksul prantslastel visata vaid viis punkti ja mäng läks lausa kahele lisaajale, kus otsustavaks said Kenan Kamanjase viskeblokeering ning Aleksandar Lazici tabav kaugvise.

Bosnia võitis lõpuks 96:90, Jusuf Nurkic tõi Balkani meeskonnale 21 punkti, üheksa lauapalli ja neli resultatiivset söötu, enne kui viie veaga pingile kukkus. John Roberson toetas teda 18 ja Dzanan Musa 17 punktiga. Prantsusmaa resultatiivseim oli kuus kaugviset tabanud Evan Fournier, kelle arvele jäi 24 punkti, Rudy Gobert kogus kümme punkti ja 14 lauapalli.

Itaalia võitis L-grupis Gruusiat 91:84, aga kaotas näiliselt raske põlvevigastuse tõttu koondise ehk suurima staari Danilo Gallinari. "See võit ei loe mitte midagi, arvestades, mis juhtus Galloga," rääkis Itaalia peatreener Gianmarco Pozzecco. "Viimastel nädalatel oleme näinud, kui hea meel on tal selle grupiga koos mängida. Mul on olnud au treenida üht Itaalia ajaloo parimat korvpallurit. Peame veidi ootama: loomulikult palvetame kõik, et vigastus pole väga tõsine."

Itaalia kuulub järgmisel nädalal algaval korvpalli EM-finaalturniiril ühte alagruppi Eestiga, koondised mängivad omavahel C-grupi esimeses voorus 2. septembril.

Leedu alistas tugeva kolmanda veerandaja (32:15) toel Montenegro 90:73, Marius Grigonis viskas 16 punkti, Domantas Sabonis kogus 15 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse resultatiivset söötu ning Jonas Valanciunas toetas meeskonnakaaslasi 12 punkti ja 14 lauapalliga. Rutiinse võidu teenis ka Hispaania, kui oli Hollandist üle 86:64. Ungari alistas Tšehhi 82:79, Island võitis lisaaja järel Ukrainat 91:88.

K-grupis on esikohal seitse võitu ja ühe kaotuse kogunud Leedu, neile järgnevad Prantsusmaa (6-2), Montenegro (5-3), Bosnia (4-4), Ungari (4-4) ja Tšehhi (3-5). L-grupis on viis võitu ja ühe kaotuse teeninud nii Hispaania kui Itaalia, Islandil on neli võitu ja kaks kaotust, Gruusia saldoks on 3-3, Ukrainal on üks võit ja Hollandil ainsa allesjäänud Euroopa koondisena võiduarve veel avamata.