Zaitsev: tundsin, et kõik tehnilised elemendid tulid välja

Eelujumiste kiireim oli itaallane Thomas Ceccon ajaga 24,69. Zaitsev sai kirja aja 25,76.

"Tunne oli hea. Iseenesest tundsin, et kõik tehnilised elemendid tulid välja, aga tänaseks selline aeg. Ei tea isegi, mida kurta. Kõik oli nagu tipp-topp," sõnas Zaitsev peale võistlust.

50 m selili ei ole kindlasti Zaitsevi põhiala, kuid eestlane polnud oma sooritusega ikkagi päris rahul.

"Eks kindlasti ebameeldiv, aga halb kogemus on ka kogemus. Üritasin lihtsalt ennast peale kõva tagasilööki kokku võtta. Selle jaoks sport ongi, et ennast kokku võtta," kommenteeris Zaitsev.

Zaitsev saab paar päeva puhata ning EM-i eelviimasel päeval on eestlasel kavas 50 m vabaltujumist.

"Ütleme jah, et homme on vaba päev. Võib-olla saan natuke puhata ja siis jällegi uute mõtetega starti, aga 50 selili ei ole minu põhiala. See on vist selle hooaja kolmas kord, kui seda ujun ja täna siis selline tulemus," lisas Zaitsev.