Romanjuk: tegin vigu, kuid proovin õhtul neid parandada

Roomas peetavatel ujumise Euroopa meistrivõistlustel pääses esimese eestlasena poolfinaali Maria Romanjuk, kes saavutas 100 m rinnuliujumise eelujumises 15. koha (1.08,74). Poolfinaalid on kavas reede õhtul, otsepilti näitavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal.

"Olen tulemusega väga rahul. Eile (neljapäeval - toim) rääkisin, et kui 1.08-ga ujun, siis olen väga rahul. Praeguse soorituse kohta saan öelda, et tegin vigu, kuid proovin õhtul neid parandada," tõdes Romanjuk. "Õhtuks on mul kindlasti energiat. Proovin soojenduse ajal neid pisikesi asju parandada ja vaatame, mida õhtu toob."

Romanjuk kuulus reede hommikul ka Eesti kombineeritud teateujumise võistkonda, kes sai kokkuvõttes 3.56,40-ga 12. koha. "Ma teates väga kiiresti ei ujunud, proovisin pigem lahti ujuda. Ma ei tea, mis tulemuse saime, aga sellest pole hullu, sest individuaalalad on minu jaoks tähtsamad."