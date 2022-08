Zaitsev: pole midagi öelda, lihtsalt halb ujumine

Laupäeva hommikul 100 m liblikujumise eelujumises Kregor Zirgi järel 23. koha (53,06) saanud Zaitsev ei jäänud oma tulemusega rahule: "Pole midagi öelda, lihtsalt halb ujumine, halb minek. Tulin siia natuke teiste eesmärkidega."

"Esimene kogemus ujuda sellise ilmaga tiitlivõistlustel, tundub et ei saanud hakkama siis täna," lisas Zaitsev, kuid jätkas: "alati tuleb mõelda positiivselt edasi."

100 m liblikujumise eelujumises eestlastest täna viimaseks jäänud Amrin Evert Lelle saavutas 35. koha ajaga 54,10.

"Kõige paremini ei läinud, aga mis teha, vorm on selline hetkel. Naudin võistlust ja seda kogemust ja atmosfääri, tulemustega siis on nii nagu on seekord," kommenteeris Lelle.

Zaitsevi järgmine start on pühapäeva hommikul, kui ujutakse 50 m seliliujumise eelujumistes. Lelle asub võistlustulle järgmise teisipäeva hommikul, kui kavas on ujuda 100 m seliliujumise eelujumised.