Zirk: täitsa mõnus oli

Zirk saavutas oma vahetuses kuues ajaga 52,92, kuid lõppjärjestuses saavutas aga 22. koha.

Üldiselt oli Zirk oma saavutusega rahul: "Täitsa okei oli, teadsin et kui alla 53 (sekundi -toim.) tuleb on okei."

"Ma olin rohkem lihtsalt elevil, et sain poistega võistelda ja välja selgitada, kes meist siis ikkagi parim on. Minu arust oli see lahe."

"Sain võistlusrutiini läbi käidud. Selles suhtes oli see n-ö ettetegemise start väga oluline, viimane start oli MM-il, mis oli päris tükk aega tagasi. Täitsa mõnus oli," kommenteeris Zirk.

Järgmisena stardib Zirk pühapäeva hommikul kell 10.00, kui ujutakse 200 m vabaltujumise eelujumised.