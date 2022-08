Ahtiainen: raske küll oli, aga sai ilusti hakkama

Vihmase ilmaga ujunud Ahtiainen oli oma tulemusega rahul.

"Eesmärk oli tehniliselt ilusti ujuda ja eesmärk sai täidetud, raske küll oli, aga sai ilusti hakkama."

"Esimene kogemus sellise vihmase ilmaga ujuda, et see on ikka omakorda katsumus," kommenteeris Ahtiainen.

Pühapäeval stardib Ahitainen kell 10.00, kui ujutakse 50 m seliliujumise eelujumisi.