Ahtiainen: välibasseinis on kuidagi raskem vesi

Ahtiaineni jaoks oli tegu esimese võistlusega välibasseinis.

"Esimene võistlus välibasseinis. Tunne on kohe teistsugune. Aga noh, midagi pole teha. Tuleb lihtsalt see kogemus kätte saada ja rohkem töötada selle kallal," sõnas Ahtiainen peale võistlust.

Ahtiaineni sõnul on välibasseinis tema enda tunnetuse järgi raskem vesi, mis teeb ujumise selle võrra raskemaks.

"Ütlen kohe ära, et välibasseinis on kuidagi raskem vesi minu enda tunde järgi. Kui ma olen sees, siis on veetunnetus palju kergem, natuke kiirem, aga võib-olla ongi selles erinevus. Veekontsentratsioon on natuke erinev. Välibasseinis on natuke raskem ja sisebasseinis natuke kergem," lisas Ahtiainen.

Eestlane loodab 100 m liblikujumises isiklikku parandada ja võimaluse korral ka poolfinaali pääseda.

"Kindlasti sajas liblikas tahaks isiklikku parandada ja võimaluse korral ka poolfinaali saada. Nüüd ongi vaja praegu kõvasti taastuda, pea selgeks saada ja juba vaatame edasi, mis saama hakkab," sõnas Ahtiainen.