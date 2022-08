Tänak: proovime Soomest saadud hoogu hoida

"Soome ralli võit mõjus meeskonna moraalile väga hästi. Ypres on üsna unikaalne asfaldiralli, mis tundub esmaspilgul pigem lihtne, sest seal on palju sirgeid ja mahapöördeid," rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Tegelikkuses on see üsna keeruline ralli, sest ristmikud ja lõikamised on väga erinevad ja üpris nõudlikud, eriti kui ilm on heitlik. Lõikamiseks peab olema stabiilne auto ja palju enesekindlust. Proovime Soomest saadud hoogu hoida, isegi kui tegemist on väga erinevat tüüpi ralliga," lisas Tänak.

Tänaku tiimikaaslane Theirry Neuville on Belgia ralliks enam kui valmis. Mullu noppis belglane koduteedel kindla võidu.

"See on meie koduralli ja ilmselt ka ralli, mida me kõige rohkem ootame. Mul on eelmisest aastast ainult head mälestused. Loodame kohalike pealtvaatajate, fännide, toetajate ja pereliikmete ees taas võidusoonele naasta. Oleme motiveeritud ja valmis andma endast parima. Meil on ainult üks eesmärk: korrata eelmise aasta võitu."

Hyundai ajutine tiimipealik Julien Moncet usub, et Soome ralli võit andis meeskonnale enesekindlust juurde. "Võtame endaga Belgiasse kaasa palju enesekindlust. Soome ralli võit näitas, et Hyundai auto on töökindel ja võimeline rallisid võitma."

Möödunud aastal saavutas Tänak Belgias kuuenda koha, kuid võitis punktikatse. MM-sarja juhtiv Kalle Rovanperä (Toyota) sai toona Neuville'i ja Craig Breeni (M-Sport) järel kolmanda koha. Belgia ralli sõidetakse 18.-21. augustil.