Tänak: me ei oodanud, et lõpetame laupäeva esikohal

Enne rallit ning ka neljapäeval ei uskunud Tänak intervjuudes, et Hyundail õnnestuks Soome teedel Toyota vastu saada, kuid ta haaras reede hommikul üldarvestuses esikoha ning pole seda siiani loovutanud.

"Oleme teinud head tööd, kindlasti olen kõvasti vaeva näinud," rääkis Tänak laupäevase võistluspäeva lõpus WRC-le. "See, et ikka veel juhime, on üllatav: me ei oodanud reede õhtul, et võiksime jätkuvalt esikohal olla," tõdes saarlane.

Viimasel võistluspäeval ootab ekipaaže neli kiiruskatset kogupikkusega 45 kilomeetrit, aga nagu ütles Rovanperä, on need teed kõigile sõitjatele tuttavad. "Kõik teavad neid katseid, Ott on neid mitu korda läbinud. Kõige raskem on, et kõik - kaasa arvatud mina - tahavad, et võitleksin võidu eest, aga ma pean sõitma targalt," rääkis Rovanperä.

"Pühapäev ei ole väga pikk ehk ilmselt läheb lõpus päris pingeliseks!" tõdes Tänak. "Ma ei saa öelda, et sõidan täpselt nii nagu ideaalis tahaksin, sooviksin teel olla puhtam ja sujuvam ning valida paremaid sõidujooni, aga praegune toob meile ikkagi häid aegu. Vaatame, mis saab: homsed katsed pole väga pikad ja kõik on võimalik!"