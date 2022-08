Tänak: see on kahtlemata eriline võit

Tänak ja Järveoja kerkisid liidriks reedel ega andnud oma positsiooni käest terve nädalavahetuse jooksul. Võidu saavutasid nad kõigest 6,8 sekundilise eduga Kalle Rovanperä (Toyota) ees.

Hyundai jaoks oli tegu teise rallivõiduga sel hooajal ning läbi aegade esimese triumfiga Soome rallilt.

"See on kahtlemata eriline võit. Minu karjääri jooksul on olnud üsna palju võite, kuid see on kindlasti üks parimaid. Alustasime rallit esiotsast ja kasutasime seda eelist ära. Sealt edasi oli tegu asjade hakkama saamisega. Ma ei saa öelda, et ma olen auto jõudlusega täiesti rahul, kuid suutsime siiski head tempot teha. See tulemus näitab, et raske tööga on võimalus hästi sõita, seega peame jätkama arendustöid. See annab meile lootust," ütles Tänak Soome MM-rallile järgnenud pressikonverentsil.

"See on fantastiline saavutus kogu Hyundai jaoks, kuna tegu on meie meeskonna jaoks kõigi aegade esimese võiduga Soome rallilt. Saime lõpuks hakkama. Ott ja Martin tegid uskumatu soorituse, näidates oma tempot ja meie Hyundai i20 N Rally1 auto võidukäiku. Meil pole kogu ürituse jooksul olnud töökindlusprobleeme ja saame rallilt tervikuna palju positiivset võtta. See meeskond pole hooaja algusest peale kordagi alla andnud, hoolimata mõningatest raskustest. See on eriline tulemus, mille teeb veelgi magusamaks Teemu Sunineni võit WRC2 klassis. Tähistame seda hetke," sõnas Hyundai meeskonna direktori asetäitja Julien Moncet.

Järgmine etapp toimub Belgias 18.- 21. augustini.