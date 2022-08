Tänak: tänane võistluspäev oli kindlasti palju parem, kui me ootasime

"Tänane (reedene - toim) võistluspäev oli kindlasti palju parem, kui me ootasime. Kindlasti ei plaaninud me sellises positsioonis olla, et juhime rallit" rääkis Tänak Hyundai pressiteate vahendusel.

"Mina olin juba esimese etapi esimeses kurvis täie hooga, aga tundub, et teised olid ehk natukene aeglased. Aegamööda tundsime, et nad püüavad meid kinni, aga eks näis, mis homme juhtub. Peame jälgima ka ilma, sest see võib veidi muutuda," lisas Tänak.

Kui Tänak läbis kõik katsed probleemideta, siis sama ei saa öelda tema tiimikaaslase Oliver Solbergi kohta, kelle jaoks lõppes Soome ralli avakurvis.

"Kahjuks lõppes meie Soome ralli enne, kui see üldse alata sai. Katse alguses murdus auto tagaosa, mistõttu põrkasin vastu kivi ja seejärel käis auto üle katuse. Teatud kahjustused turvavarustusele tähendavad seda, et me ei saa rohkem sõita. Seda on raske taluda ja ma olen lihtsalt kurb kogu meeskonna pärast, kes on väga kõva tööd teinud. Praegu on raske, aga tuleme veel tugevamana tagasi," ütles Solberg.

Laupäevane võistluspäev algab hommikul kell 8.08, võistlusele on võimalik kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.