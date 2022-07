Esikümne piiril olnud Martin pidi Tour de France'i pooleli jätma

29-aastane prantslane osales Tour de France'il kuuendat aastat järjest. Paraku pidi ta tänavu esmakordselt aasta mainekaima velotuuri enneaegselt lõpetama. "Tundsin kurgus valu ja palusin end testida. Kahjuks selgus, et andsin positiivse proovi," teatas Martin Reutersile.

Üldarvestuses hoidis Martin 14. kohta, temast eespool olnud Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic) ja Primoz Roglic (Jumbo-Visma) edestasid prantslast vähem kui minutiga. Üldliidrile Tadej Pogacarile (UAE Team Emirates) kaotas Martin napilt üle kolme minuti.

Martin on kahe päeva jooksul kolmas rattur, kes peab velotuuri positiivse koroonaproovi tõttu lõpetama. Reedese koroonatestimise järel pidid velotuurilt lahkuma Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen) ja Vegard Stake Längen (UAE Team Emirates).

Üheksandale etapile ei startinud ka portugallane Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost).

Ruben Guerreiro will not take the start for Stage 9 at the Tour de France due to a non-COVID-related illness. Rest up, campeão, and we look forward to seeing you on the roads later this summer.