Hiilgav soolosõit tõi Luksemburgi ratturile Touril esimese etapivõidu

Jungels läks rahvusvahelise rattaspordiliidu UCI peakontori eest alanud mägisel etapil soolorünnakule 60 km enne finišit ja kuigi sakslane Simon Geschke (Cofidis) suutis mõnda aega temaga koos sõita, tuli laskumistel ka üle 100 km/h kätte saanud Luksemburgi mehel siiski suur osa distantsist üksi rassida.

Etapi viimastel kilomeetritel hakkas Jungelsit kodupubliku rõõmuks jahtima Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), kes jõudis temast korraks ka 20 sekundi kaugusele, ent 29-aastane AG2R-i mees pidas lõpuni vastu ja teenis oma karjääri esimese võidu Tour de France'il. Suurtuuridelt kuulub tema auhinnakappi ka etapivõit 2017. aasta Giro d'Italialt.

Pinot'st läksid enne finišit mööda ka hispaanlased Jonathan Castroviejo (INEOS) ja Carlos Verona (Movistar), kes kaotasid Jungelsile lõpuks vastavalt 22 ja 26 sekundit, prantslane oli 40-sekundilise kaotuse juures neljas. Etapi lõpuosas jooksikutega vahet vähendanud peagrupist eraldusid viimastel meetritel üldliider Tadej Pogacar ja tema lähim jälitaja Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), kes kaotasid Jungelsile 49 sekundit, aga võtsid teistelt kokkuvõttele sõitvatelt meestelt enda kasuks kolm sekundit.

Üldarvestuses on Pogacari edu Vingegaardi ees 39 sekundit, Geraint Thomas (INEOS) kaotab kolmandana 1.17 ja tema tiimikaaslane Adam Yates neljandana 1.25.

"On väga raske öelda, mida praegu tunnen," sõnas Jungels finišis. "See on suur võit, selle jaoks ma siia tulingi. See tähendab tiimile palju." Luksemburgile enam kui kümne aasta järel taas Prantsusmaa velotuurilt etapivõidu toonud ratturi eelmist hooaega jäid saatma mitmed rasked kukkumised, lisaks diagnoositi tal jala arterikahjustus, mis nõudis operatsiooni. Seetõttu pidi Jungels hooaja keskel tegema kolmekuulise võistluspausi ning vahele jätma nii mulluse Touri kui Tokyo olümpiamängud.

"Pärast väga rasket eelmist aastat teeb just sellisel moel - minu sõidustiiliga - võitmine mind eriti õnnelikuks," lisas Jungels.