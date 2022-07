Kyrgios: ma teen, mida ma tahan

Nimelt peavad reeglite järgi kõik tennisistid kandma üleni valget riietust alates hetkest, mil staadionile sisenetakse. Neljanda ringi kohtumise võitnud Nick Kyrgios otsustas aga staadionile tulla punase nokamütsi ning punaste tossudega.

Kui pärast mängu pressikonverentsil selle kohta küsiti, ütles Kyrgios, et ta teeb, mida ta tahab. "Iga tähelepanu on hea tähelepanu," täpsustas ta ning ütles, et sellised valikud toovad talle kuulsust juurde.

Järgmisena kohtub Kyrgios kolmapäeval Tšiili tennisisti Cristian Garíniga veerandfinaalis.

"Any publicity is good publicity, right?"



Nick Kyrgios was not taking the bait when asked about his attire at #Wimbledon. ❌#BBCTennis pic.twitter.com/3YSeY0zIAr