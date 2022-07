Djokovic teenis Wimbledonis 25. järjestikuse muruväljaku võidu

Kõrgeima asetusega Djokovic võttis van Rijthoveni vastu 6:2, 4:6, 6:1, 6:2 võidu ning pikendas oma muruväljaku võiduseeriat 25. järjestikusele matšile. Djokovic murdis vastase servi kokku kuuel korral ning lõi seitse serviässa. Ehkki maailma 104. reket van Rijthoven vastas koguni 20 ässaga, tegi hollandlane ka 53 lihtviga ja viis topeltviga.

"Enne mängu teadsin, et Timi vastu tuleb väga raske matš, sest ma polnud temaga kunagi varem mänginud. Ta tõestas täna (pühapäeval - toim), et on murul väga hea mängija. Üldiselt sain hästi hakkama, eriti kolmandas ja neljandas setis, kui hakkasin tema servi paremini lugema," sõnas Djokovic pärast matši, vahendab ATP.

25. järjestikuse muruväljakul võetud võiduga möödus serblane neljakordsest Wimbledoni võitjast Rod Laverist, kes võitis aastatel 1969-1970 24 järjestikust kohtumist. Murul on Djokovicist pikemat võiduseeriat nautinud vaid Roger Federer (65 võitu; 2003-2008) ja Björn Borg (41 võitu; 1976-1981).

Kaheksa parema seas kohtub Djokovic kümnenda asetusega itaallase Jannik Sinneriga (ATP 13.), kes alistas neljandas ringis viienda asetusega Carlos Alcarazi (ATP 7.) 6:1, 6:4, 6:7 (8:10), 6:3. Djokovic ja Sinner on varasemalt kohtunud korra, kui eelmisel aastal teenis serblane Monte Carlo tenniseturniiril 6:4, 6:2 võidu.