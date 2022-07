Nadal pääses kindlalt neljandasse ringi, Tsitsipas langes konkurentsist

Nadalil kulus veidi vähem kui kaks tundi, et esimeses omavahelises kohtumises alistada 6:1, 6:2, 6:4 tulemusega itaallane Lorenzo Sonego (ATP 54.). "See oli ilmselt minu parim mäng siin turniiril. Suutsin oma taset tõsta, nii et olen selle üle üliõnnelik. Tegin võrreldes teiste päevadega mitmeid asju paremini, näiteks mängisin agressiivsemalt ja käisin rohkem võrgus," rääkis Nadal pärast matši, vahendab ATP.

Tänavusel hooajal 33. võidu teeninud Nadal kohtub neljandas ringis hollandlase Botic van de Zandschulpiga (ATP 25.), kes sai kolmandas ringis 7:5, 2:6, 7:6 (7), 6:1 jagu Richard Gasquet'st (ATP 69.). Nadal ja van de Zandschulp kohtusid ka Prantsusmaa lahtiste kolmandas ringis ning tookord jäi peale Nadal skooriga 6:3, 6:2, 6:4.

Nick Kyrgios pääses esimest korda pärast 2016. aastat Wimbledonis neljandasse ringi, kui ta sai 6:7 (2), 6:4, 6:3, 7:6 (7) jagu neljanda asetusega Stefanos Tsitsipasest. Ühtlasi teenis Kyrgios oma esimese võidu slämmiturniiril esikümne mängija üle pärast 2015. aasta Wimbledoni kolmandat ringi, kui ta oli parem kanadalasest Milos Raonicist.

"Ausalt öeldes tundsin end favoriidina, sest mängisin tema vastu paar nädalat tagasi. Teadsin, et see saab olema raske matš. Ta on kuradima hea mängija, aga mul oli tema jaoks valitud õige taktika. Ilmselt tõi see mulle edu," sõnas Kyrgios pärast matši. Neljandas ringis mängib Kyrgios ameeriklase Brandon Nakashimaga (ATP 56.), kes võttis kolumblase Daniel Elahi Galani (ATP 109.) vastu 6:4, 6:4, 6:1 võidu.