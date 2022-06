Hamilton ja F1 mõistsid hukka Piquet' rassiliselt solvava keele

Lewis Hamilton on öelnud, et arhailised mõtteviisid peavad muutuma ja neil pole vormel-1 sarjas kohta pärast seda, kui kolmekordne maailmameister Nelson Piquet kasutas tema kohta rassiliselt solvavat kõnepruuki.

Aastatel 1981, 1983 ja 1987 vormel-1 sarjas maailmameistritiitli võitnud 69-aastane brasiillane kasutas taskuhäälingusaates Hamiltonile viitamiseks rassiliselt solvavat terminit.

Vormel-1, Hamiltoni Mercedese meeskond ja FIA mõistsid hukka Piquet sõnakasutuse.

"See on midagi enamat kui keel," ütles seitsmekordne maailmameister Hamilton.

"Need arhailised mõtteviisid peavad muutuma ja neil pole kohta meie spordis. Olen pidevalt ümbritsetud sellistest hoiakutest," lisas Hamilton. "Õppimiseks on olnud palju aega. On aeg tegutseda."

Piquet arutas Hamiltoni ja Red Bulli piloodi Max Verstappeni õnnetust eelmise aasta Briti GP esimesel ringil.