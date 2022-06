Maailma kümnes reket lubas iga ässa eest annetada 100 eurot Ukraina abistamiseks

"Annan teada, et alates homsest (esmaspäevast - toim) annetan 100 eurot iga Wimbledonis löödud ässa eest, et aidata ukrainlasi. Loodan, et minu serv on hea," kirjutas Hurkacz Twitteris.

I'd like to announce that starting tomorrow I am pledging to donate 100 euros for every ace I hit at Wimbledon to help support the people of Ukraine. Hope my serve works well! #acesforaid pic.twitter.com/6B9hOy6aE8