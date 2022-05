Nadal: võib-olla on see viimane mäng minu tennisekarjääris

Nadal tunnistab, et tema keha võib igal hetkel plahvatada. 35-aastase hispaanlase ettevalmistus Prantsusmaa lahtisteks oli keeruline kroonilise jalavigastuse tõttu. Nadal vihjab, et tema tipus olemise päevad on loetud, vahendab Eurosport.

"Olen veerandfinaalis Prantsusmaa lahtistel. Naudin lihtsalt seda fakti, et ma olen siin veel ühe aasta.

"Kui aus olla, siis ma ei tea, kas järgmine matš siin Prantsusmaa lahtistel on minu karjääri viimane või mitte. Selline on minu olukord praegu," sõnas Nadal pressikonverentsil.

"Ma üritan nautida ja võidelda nii palju kui suudan ja seejärel vaatame edasi, mis saab."

Nadal liikus Djokovicist ja Roger Federerist mööda suure slämmi turniirivõitude arvestuses, kui võitis jaanuaris peetud Austraalia lahtistel oma 21. suurturniiri.