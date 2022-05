Grete Treier: Ladies Tour of Estonial on Eesti jalgrattaspordis ajalooline tähtsus

28. mail stardib esmakordselt ainult naisratturitele mõeldud rattavõistlus Ladies Tour of Estonia. Võistluse lähe antakse Tartust Turu tänavalt ning kõrgeima koha nimel asub võistlema pea 70 naist. Kuna tegemist on esmakordse sündmusega, annab ülevaate naiste jalgrattaspordist ja lähenevast võidusõidust endine profirattur Grete Treier.

Treier on 33-kordne Eesti meister, pedaalinud Itaalia profiklubides Michela Fanini Record Roxis ja Gauss RDZ Ormus. Tema säravaimad tulemused on ühisstardist sõidus 2012. aastal Londoni OM-il 17. koht, 2006. aastal Prantsusmaa karikavõistluste võit, Giro d'Italial 2007. ja 2008. aastal üldarvestuses kaheksas koht (üks etapivõit). Lisaks on ta pärast oma sportlaskarjääri lõpetamist aidanud edendada jalgrattasporti Eesti Jalgratturite Liidu juhatuse liikmena. Treier on ka üks nendest, tänu kelle eestvedamisele Ladies Tour of Estonia toimuda saab. Järgnevas usutluses annab ta oma hinnangu Ladies Tour of Estonia tähtsusele Eesti jalgrattaspordis ning selgitab, mida võistlusest oodata.

Kuivõrd oluline on, et lisaks meeste tuurile toimub nüüd ka Ladies Tour of Estonia?

Rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) on viimastel aastatel pööranud suurt tähelepanu naiste rattaspordi edendamisele. Seatud on palga miinimumid ja lisaks paljudelele meeste suurtele rattasõitudele toimub paralleelselt ka naiste sõit. Lisaks on paljudel meeste klubidel loodud ka naiste võistkonnad. Ka Eesti jalgrattaspordis liigutakse naiste- ja meestevahelise ebavõrdsuse vähendamise suunas. Suure sammu edasi aitab astuda esialgu veel ühepäevasõiduna toimuv Ladies Tour of Estonia.

See on ajaloolise tähtsusega, kuna see on Eesti esimene naistele mõeldud rahvusvaheline kõrgetasemeline võidusõit. Eesti naiste jalgrattasport on olnud aastaid varjus, kuigi on olnud tublisid naisrattureid. Eestis on väga vähe võistlusi, kus naised omavahel võistelda saavad, tihti tuleb neil seda koos meestega teha. Nüüd on meie noortel ja täiskasvanud naisratturitel suurepärane võimalus kodumaal rahvusvahelisel tasemel võistelda. Loodetavasti köidab see ka toetajate tähelepanu.

Kes võiks Eesti naisratturitest kõrgeima koha saavutada?

Aprilli lõpus toimunud Tšehhi raskel ja mägisel Gracia-Orlova velotuuril sõitsid Aidi Gerde Tuisk (46. koht) ja Elina Tasane (53.) üsna võrdselt, ka Liisa Ehrberg (64.) ei jäänud palju neile alla (96 lõpetaja seas). Arengut näitas sellel tuuril ka Kristel Sandra Soonik, kes võiks samuti eesti koondise parima tulemuse võitluses olulist rolli mängida. Eestlannadest panustaksin meie tugevale naisjuuniorile Elisabeth Ebrasele (Laura Lizette Sander ei saa kahjuks võistelda) ja neile, kes lõpetasid Gracia-Orlova velotuuri.

Minu jaoks ei oluline, kes eestlannadest kõige parema tulemuse teeb. Tähtis on, et koostöö naiskonnaga sujuks hästi ja selle päeva kõige tugevamate jalgade ja rohke õnnega eestlanna toob meile maksimaalselt kõrge koha. Samuti ei tasu alahinnata teiste naiskonnaliikmete panust, grupisõidus mängib suurt rolli omavaheline koostöö.

Samuti on mul hea meel, et eestlannade huvi selle ajaloolise võistluse vastu on suur – lisaks Eesti naiste koondisele sõidavad Tartus veel kaks Eesti segatiimi (Hawaii Express mixed team 1 ja mixed team 2).

Keda näed välismaa ratturitest favoriidina?

Leleivyte Rasa (LTU). On olnud juunioride klassis väga tugev, saavutanud: MM-il üheksanda koha, EM-il viienda ja üheksanda koha ning 2021. aastal kolmanda koha.

Scandolara Valentina (ITA). Oli juba juuniorina tugev rattur, Euroopa mängudel oli grupisõidus kuues.

Inga Češulienė (LTU). Mitmekordne oma riigi meister, eelmine aasta võitis Balti meistrivõistlused grupisõidus.

Kuigi Rasa ja Valentina on mõlemad tugeva sprindijalaga, panustaks rohkem Rasale, kuna on MM-del ja EM-del väga kõrgeid kohti saavutanud. Ta tundub mulle tugeva võitleja hingega, nii et kui isegi kruusalõigul peaks kumm purunema, siis võitleb kindlasti lõpuni.

Milliseks võib sõit kujuneda?

Rada kulgeb enamasti siledal teel, mistõttu võivad naiskonnad sõidu alg- ja keskfaasis ründamiseks kasutada tugeva tuule lõike. Grupilt eest äraminekuid soosivad ka 77. kilomeetril algavad linnaringid (kaks ringi), kus on kurviliste tänavatega lõigud, munakivikattega tõusud ja laskumised.

Arvan, et võistluse esimeses pooles sõidule vürtsi andev kaheksa kilomeetri pikkune kruusalõik ei muuda võistluse kulgu, kui just sellel lõigul tuul ründajatele soosivaks ei osutu. Kummi purunemisel kulutab sportane gruppi tagasi jõudmiseks küll energiat, aga võistluse lõpuni jääb veel üle poole distantsist (74 km) sõita. Grupifinishi puhul ei pruugi võiduks ainult tugevast sprindijalast piisata, vaid kasuks tuleb ka grupis osav liikumine ja naiskonna tugi.

Kokku stardib praeguse seisuga Tour of Estonial 13 tiimi, 72 naist. Raja pikkus kokku on 111,7 km (sh 7,5 km pikkune neutraal).