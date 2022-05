Rahvuskoondise ridades on nii noort talenti kui palju võistluskogemust

104,2-kilomeetrisele võistlusele antakse start Turu tänavalt Aura veekeskuse eest kell 10.30. Esmalt sõidetakse üks suur ring Roiu, Melliste, Võnnu ja Uniküla lähiümbruses ning seejärel kaks tehnilisemat linnaringi, kus on ees ootamas ka munakivisektorid.

Eestisse on võistlema tulemas kaks UCI naiskonda, kuus rahvuskoondist ja kolm rahvusvahelist klubi, lisaks kaks Eesti segavõistkonda. Rahvuskoondise peatreeneri Andri Lebedevi sõnul ei ole ühtegi domineerivat tiimi, kellele eestlased vastu ei saaks. Võib-olla on natuke tugevamad itaallaste UCI naiskond Aromitalia Basso Bikes Vaiano ja Norra koondis.

"Kõik on laua peal. Ma usun, et vähemalt esimese kuue hulka on võimalik jõuda," avaldas Lebedev. "Sõit tehakse suure tõenäosusega ära lõpuringidel, kus on munakivitõus ja laskumine. Seal peab ees olema, et võimalikult palju värskust alles jääks. Proovime sõitu nii palju kontrollida, et kui jooksikud eest ära sõidavad, siis me oleksime seal sees, aga põhirõhk jääb lõppu. Kuna enne finišit on pikk sirge, siis seal on väga oluline naiskonna tugi."

Eesti koondise ridadest leiab nii veel alles juunioride klassi kuuluva Elisabeth Ebrase kui väga suurte rahvusvaheliste võidusõitude kogemuste pagasiga Liisa Ehrbergi ja Laura Lepasalu. Lisaks neile on sinimustvalget kandmas valitsev grupisõidu Eesti meister Aidi Gerde Tuisk, Kristel Sandra Soonik ja Mae Lang, kellele pole samuti rahvusvaheline tase võõras.

17-aastane Ebras esindab teist aastat Taani juunioridest koosnevat võistkonda Team Rytger Development. Mullu lõpetas ta juunioride maailmameistrivõistlustel temposõidus 15. ja grupisõidus 17. kohal. Tänavu on ta juunioride Rahvuste Karika etappidel sõitnud stabiilselt 20 parema sekka. Ladies Tour of Estoniaks Ebras endale eesmärke seadnud pole, kuna see on tema esimene UCI kategooriaga võistlus eliitnaiste seltskonnas. "Loodan hea tulemuse kirja saada. Rada võiks mulle enam-vähem sobida, kuid arvan, et finiš pole päris mulle. Eks see selgub. Kindlasti paneme koondisega enne starti plaani paika ja proovime endast kõik parima anda," ütles Ebras.

33-aastasel Ehrbergil on aastatepikkune grupisõidukogemus nii Eesti kui välismaa võistlustelt ning kodustelt meistrivõistlustelt on tal ette näidata kolm grupisõidu- ja üks temposõidu Eesti meistritiitel. Oma esimese UCI võistluse tegi ta kaasa juba 2006. aastal Tšehhis. Tema karjääri üheks paremaks tulemuseks on 43. koht 2019. aasta grupisõidu Euroopa meistrivõistlustelt. Hiljuti emaks saanud Ehrberg toob välja, et enesetunne on enne Ladies Tour of Estoniat väga hea ja ettevalmistus on läinud hästi. "Loodetavasti suudan midagi korda saata, kas siis koondisekaaslaste aitamisega või muul näol," ütles Ehrberg. "Loodan, et võit jääb koju. Ükskõik kellele!"

35-aastane Lepasalu on nüüdseks kolme lapse ema ning veel aasta tagasi tundus ainuüksi mõte kodusel UCI võidusõidul startimisest utoopiline. Kogemusi ja sõiduvaistu on Lepasalul kuhjaga. Ta treenis ja võistles aastaid Prantsusmaal ning jõudis ka profilepinguni. Kuigi Lepasalu pole kordagi maanteel Eesti meistritiitliga kroonitud, siis pälvis ta mitmel korral Grete Treieri seljataga teisi ja kolmandaid kohti. 2008. aastal lõpetas ta kõrgetasemelisel Prantsusmaa ühepäevasõidul Trophee des Grimpeurs 7. kohal. Samal aastal sai ta Rootsis Vargardas toimunud maailmakarika etapil 36. koha. "Olen tõeliselt põnevil," tunnistas Lepasalu, kes on viimastel aastatel võitnud mitmeid koduseid maastikumaratone. "Kui eelmisel aastal koos Grete Treieri ja oma elukaaslasega ühel Ladies Tour of Estonia rajalõigul sõitsime ja mõlemad mulle starti minemisest rääkisid, tundus see kolme väikese põnni kõrvalt kuidagi kättesaamatu. Aga siin ma nüüd olen ja veel Eesti koondise värvides."

Lepasalu on Tartu tänavatel varemgi võistelnud. Nimelt 21 aastat tagasi, kui seal korraldati veel tänavasõitu. "Võistlesin N-14 vanuseklassis ning toona sõitsid poisid ja tüdrukud koos. Tanel Kangert sai Leedu tšempioni käest finišis pähe, kes oli muuseas tüdruk! Mina olin kaheksas," meenutab Lepasalu. "Eks koduradadel on alati teine tunne võistelda. Kõik sõbrad ja tuttavad hoiavad rohkem pöialt ja raja äärde tulevad ka need, kes muidu jälgivad võistluseid telepildi vahendusel. Oma ülesanded saame peatreenerilt enne võistlust, kui naiste rattasport on meeste omast nii palju erinev, et siin võib vihmase ilma korral veel kõike juhtuda ja niiöelda jokker pakist lennata. Mina töötan tõenäoliselt seekord rohkem peaga kui jalgadega. Ilma pere tugeva toetuseta on sporditegemine võimatu ja ma tahan tänada siinjuures oma elukaaslast, kolme väikemeest ja vanavanemaid, kes aeg-ajalt võistlustel laste järel jooksevad."

20-aastane valitsev grupisõidu Eesti meister Tuisk on teist aastat sõitmas Hispaania profiklubis Eneicat – RBH Global. Tänavu on tal seljataga mägise Tšehhi velotuuri Gracia Orlova ja World Touri kuuluva Baskimaa velotuuri kilomeetrid. Tuisk usub, et Ladies Tour of Estonia rada võiks talle hästi sobida. "Üleüldiselt olen päris põnevil. Ootan võistlust ja loodan, et koondisena teeksime ilusa sõidu," ütles Tuisk. "Loodan veel, et tegutseme ühtse tiimina ja kui vaja, siis unustaksime "minu tulemuse" ära ja asendaksime selle "meie tulemusega". Nädalavahetusel sai viimane lihv antud Elvas toimunud tänavasõidul ja rattarallil, mis andis positiivset kinnitust heale vormile."

Elva tänavatel näitas väga head minekut ka 20-aastane Kristel Sandra Soonik, kes krooniti kriteeriumis Eesti meistriks ja võitis naiste klassis Elva rattapäeva. Ta käis samuti aprilli lõpus Gracia Orlova velotuuril, võistles mullu palju koos Eesti koondisega Poola sõitudel ning sai 2019. aastal Euroopa meistrivõistlustel naisjuunioride grupisõidus 30. koha. "Nii enesetunne kui vorm on hetkel väga head, olen ise rahul. Vaadates võistlusrada, siis usun, et see peaks mulle sobilik olema," ütles Soonik. "Ootan, et suudaksime koondisega ühiselt sõita välja hea tulemuse."

26-aastane Lang on mitmeid aastaid pedaalinud erinevates välismaa tiimides. 2019. aastal sai ta Euroopa mängudel naiste grupisõidus 44. koha. Head sõitu tegi ta ka 2020. aastal Prantsusmaal peetud mägisel Ardeche'i velotuuril. Sel aastal on ta võistelnud Belgia kõrgetasemelistel ühepäevasõitudel. Ronde de Mouscronil sai Lang kirja 46. koha. Ladies Tour of Estonial on Langi eesmärk aidata koondist nii kuidas suudab ja oskab. "Kuna mul on võistluskogemust ja tiimis sõitmise kogemust, siis arvan, et suudan koondisele oluliselt abiks olla. Usun, et tuuleolud võivad sõitu oluliselt muuta ning lisaks teevad sõidu huvitavaks kruusateelõik ja Lossi tänava tõus," mõtiskles Lang. "UCI tasemega naiste võidusõidu tulemine Eestisse on meeletult suur edasiminek Eesti naiste rattaspordi jaoks ja see on suureks motivatsiooniks nii praegustele kui tulevastele sõitjatele. Kindlasti on see sündmus märgilise tähendusega ja mul on hea meel stardis olla."