Rannula finaalseeriast: kõik algab nullist, aga meie eelis on publik

"Saime väga raskest seisust Kalev/Cramo üle võidu. Väga raske mäng väga tugeva vastase vastu, väga raske seis seerias ja tulime sellest välja. Super," rääkis pärast teisipäevast 82:73 võitu ERR-ile Pärnu peatreener Heiko Rannula.

"Kogu selles seerias on kolmas veerandaeg meil tugev olnud. Oleme hästi riietusruumist välja tulnud, oleme füüsiliselt ära kestnud ja väikesed muudatused on toiminud. Kolmas veerandaeg oli kõigis võidumängudes võti," rääkis Rannula.

Finaalseerias Rannula soosikukoormat pärnakate õlule võtta ei taha. "Kõik algab nullist. Tartu on karikavõitja, meie olime paremad Eesti-Läti liigas. Meil on muidugi koduväljakueelis. Kuues mees; see on meie ainuke edu."