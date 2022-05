Reinbok: Pärnul oli igale meie käigule vastus olemas

Pärnu kaotas poolfinaalseerias Kalev/Cramo vastu kaks esimest mängu 52:76 ja 84:99, aga viigistas siis 91:70 ja 98:70 võitudega seisu ning alistas teisipäevases otsustavas kohtumises tiitlikaitsja 82:73.

"Seeriat muutis see, et [Mihkel] Kirves liitus alates teisest mängust Pärnuga, mis andis neile käigu juurde," rääkis ERR-ile Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok. "Püüdsime nende liidreid kontrollida, millega saime mingil hetkel korralikult hakkama, neil kerkisid esile uued mehed. [Artur] Konontšuk ja [Ivo] Van Tamm tegid super tööd. Seal me olime hädas, iga kord oli Pärnul praegu meie käigule käik vastu panna."

"Kindlasti Pärnu üllatas meid tahte poolest," jätkas Reinbok. "Kõigis mängudes kaldusid 50-50 võitlused Pärnu poole, seal me jäime hätta. Arvan, et füüsilise poole pealt on meie võistkond hooaja lõpus balansist väljas, meil on küll pikki poisse, aga mängujuhid on poolkatki. Pidime iga mäng ennustama, kuidas me üldse neid kasutada saame."

Reinbok tõdes, et Kalev/Cramo jaoks on finaalist eemale jäämine suureks tagasiminekuks. "Selleks, et uut sammu teha, tuleb korra jälle põhjas ära käia," muigas pealinna klubi abitreener. "Meie kannatasime kindlasti oma probleemide käes, aga liiga on kindlasti ühtlasem. Siia nelja võistkonna hulka oli veel kandidaate."