Pärnu oma poiss Konontšuk aitas Sadama finaali: see jääb kogu eluks meelde!

Pärnu kaotas poolfinaalseerias Kalev/Cramo vastu kaks esimest mängu 52:76 ja 84:99, aga viigistas siis 91:70 ja 98:70 võitudega seisu ning alistas teisipäevases otsustavas kohtumises tiitlikaitsja 82:73.

Seeria viiendas mängus oli pärnakate resultatiivseim viis kaugviset tabanud ja 22 punkti kogunud Artur Konontšuk, Pärnu oma kasvandik, kes on Eestis veetmas vaheaastat Southern Missi ülikoolist.

"Seda ei saa sõnadesse panna. Sellist emotsiooni pole kunagi olnud! Olime 0:2 taga, aga uskusime endasse, et võime selle seeria võita ja nii juhtuski," rääkis Konontšuk mängu järel ERR-ile.

"Oleme noored kutid, meile on võhma antud. Oleme üks rusikas, meil on hea grupp vendi koos, kõik toetame üksteist; näitame, kuidas Pärnu poisid mängivad. Ma mängin Pärnu linna eest, oma kodu eest, oma publiku eest, oma pere eest. Seda ei saa sõnadesse panna, see jääb kogu eluks meelde!"

"Praegu on raske midagi öelda, tohutu pettumus," tõdes Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek. "Võitsime esimesed kaks mängu suhteliselt kindlalt, aga et järgmised kolm veel kindlamalt kaotasime... midagi pole öelda, au ja kiitus Pärnule. See aasta on üldse kergelt öeldes pettumustvalmistav, karikas läks ära, Meistrite liiga läks ära. Väga suur tagasilöök, siit on mida õppida ja tugevamana välja tulla."