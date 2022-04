Timberwolves ja Jazz viigistasid seeriad, Nets on väljalangemise äärel

Dallas Mavericksi eest tuli tänavu esimest korda play-off'is väljakule Luka Doncic, kuid sloveen ei suutnud oma koduklubi kaotusest päästa ning Mavericks pidi võõrsil tunnistama Utah Jazzi 99:100 paremust.

Vigastuspausilt naasnud Doncic viskas 30 punkti ja võttis 10 lauapalli, Jalen Brunson toetas 23 punktiga. Võitjate parimana viskas Jordan Clarkson 25 punkti, Donovan Mitchelli arvele kogunes 23 punkti ja seitse korvisöötu ning Rudy Gobert sai kirja kaksikduubli (17 punkti ja 15 lauapalli).

Samuti viigistas seeria Minnesota Timberwolves, kes sai kodusaalis Memphis Grizzliesist jagu 119:118. Kahes eelmises kohtumises kahvatud esitused teinud Karl-Anthony Towns viskas 33 punkti ja võttis 14 lauapalli, Anthony Edwards lõpetas kohtumise 24 punktiga. Kaotajate poolel viskas Desmond Bane üleplatsimehena 34 punkti, Dillion Brooks panustas 24 punktiga.

Idakonverentsis on täbaras seisus Brooklyn Nets, kes jäi seeria kokkuvõttes 0:3 kaotusseisu, kui kodusaalis jäädi 103:109 alla Boston Celticsile. Võitjate resultatiivseim oli Jayson Tatum 39 punktiga, Jaylen Brown toetas 23 punktiga. Netsi parimana viskas Bruce Brown 26 punkti ja haaras kaheksa lauapalli, Kyrie Irving ja Kevin Durant tõid mõlemad 16 punkti.

Toronto Raptors teenis esimese võidu, kui kodusaalis alistati Philadelphia 76ers 110:102. Raptorsi eest viskas Pascal Siakam 34 punkti, võttis kaheksa lauapalli ja andis viis korvisöötu. Gary Trent Jr. panustas 24 punktiga. 76ersi resultatiivseim oli James Harden, kes viskas 22 punkti ja andis üheksa korvisöötu.

