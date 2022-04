Taas kaotusseisust välja tulnud Memphis pääses teise ringi

Juba kolmandat korda sel nädalal pidi Memphis Minnesota vastu viimasel veerandajal välja tulema enam kui kümnepunktisest kaotusseisust. Eelmisel reedel juhtis Minnesota kolmanda mängu viimase perioodi alguses 83:67 ja Memphis võitis lõpuks 104:95, kolmapäeval võideti 74:85 kaotusseisus olles viimane veerandaeg 37:24 ning sel reedel juhtis Minnesota 84:74, aga Grizzlies pääses lõpuks 114:106 võiduga läänekonverentsi nelja parema sekka.

"Oleme mitmel korral olnud enam kui kümne punktiga maas, mängu tagasi tulnud ja võitnud," ütles Memphise täht Ja Morant. "Teame, et kohtumine ei ole läbi enne, kui neljanda veerandaja lõpus on tablool nullid. See seeria oli võitluslik. Teadsime, et iga mäng on lahing, teadsime, et ei võida seeriat ühe mänguga. Kui mitte arvestada teist mängu [mille Memphis võitis 124:96], olid võidud päris koledad, aga saime edasi."

Nii Desmond Bane kui Dillon Brooks tabasid reedel viis kaugviset ja tõid Memphise kasuks 23 punkti, Jaren Jackson Jr lisas 18 punkti ja 14 lauapalli. Grizzlies kohtub läänekonverentsi poolfinaalis Golden State Warriorsiga, kes alistas Denver Nuggetsi mängudega 4:1.