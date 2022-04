Steinburg ja Pruus pälvisid Horvaatias taas teise koha

Vihma tõttu lühendatud etapil pälvis esikoha taas Singer Racing meeskond koosseisus Martin Frey ja Simon Stiebjahn (2:45.44). Nad edestasid Pruusi ja Dreschoud ühe minuti ja 51 sekundiga ning kolmandaks tulnud Stop&Go Marderabwehr MTB tiimi koosseisus Niklas Sell ja Vinzent Dorn kahe minuti ja 14 sekundiga.

"Liidrid lasti täna kuidagi imelikult juba enne esimest joogipunkti minema. Sain neile veel saba peale, aga tiimikaaslane oli veidi tagapool," kirjeldas Pruus. "Hiljem sõitsime, kuidas jõudsime. Olime pidevalt esikolmikus. Mõlemal Wilieri meeskonnal oli täna veidi probleeme. Viimased 18 kilomeetrit sõitsime tiimikaaslasega kahekesi ja teises joogipunktis olime liidritest umbes 15 sekundi kaugusel. Kahjuks saba peale ei saanud."

"Hoidsime siiski tugevat tempot lõpuni ja tõusime kokkuvõttes ka teisele kohale. Homme peab veel vastu pidama – mul on juba kaheksas start üheksa päeva jooksul. See annab kehale tunda ja ei saa nii kiiresti käima ennast kui tahaks. Aga olen positiivselt üllatunud, et suudan veel pjedestaalile end sõita. Vorm tundub lõpuks päris hea," lisas Pruus.

Naiste seas võidutses kolmandal etapil Olympia – RDR Italia tiim, kus sõidavad Costanza Fasolis ja Claudia Peretti (3:27.17). Steinburg ja Wüst kaotasid neile nelja minuti ja viie sekundiga. Kolmanda koha teenisid liidrisärkides võistlevad Allebike Canyon Northwave tiimi esindavad Lejla Tanovic ja Stefanie Dohrn, kaotades esimestele kaheksa minuti ja 38 sekundiga.

"Päris ulme oli - juba enne starti niimoodi kallas ja suhteliselt jahe oli ka. Õnneks leidsime soojenduse jaoks hea kuiva koha ja saime rullidel sõita. Starditõus seega väga hull polnudki. Aga peale seda läks väga hulluks, niimoodi sadas, et rada oli täiesti vee all. Muda lendas silma ja midagi ei näinud. Hästi palju oli veelompe, millest ei saanud mööda ka sõita," kirjeldas Steinburg võistlusolusid.

"Ühel hetkel jäi vihm järele ja päike tuli välja. Sõitsime stabiilselt üle poole sõidu umbes kolmandal kohal ja seejärel hakkasime ees tõusudel liidreid nägema. Jätkasime oma tempoga, aga raja teises pooles tulid veidi tehnilisemad lõigud."

"Ühel hästi kivisel ja libedal lõigul liidrid jalutasid, kus me saime neist mööda. Itaallased, kes võitsid, said kohe esimesel tõusul eest ja sõitsid väga korralikult. Meil ei olnud võimalik neile lähemale saada, aga õnneks kokkuvõttes on seis okei ja läheme homme parimat andma ning vahet liidritega veel vähendama. Alati tuleb lõpuni uskuda, aga pigem läheme oma sõitu tegema ja loodame, et läheb hästi. Etapivõit võiks ju ka tulla!"

Ehberg kukkus õnnetult kuuenda kilomeetri juures, mistõttu tuli MTBcamp naiskonnal võistlus pooleli jätta. "Kuna saarel haiglat ei ole, siis oleme alles maismaa poole teel – loodame, et midagi hullu käega ei ole," ütles Meier.

Mitmepäevasõidu viimasel etapil on kavas 40 kilomeetrit 900 tõusumeetriga.