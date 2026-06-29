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Meier sõitis Portugali karikasarja etapil tõusvas joones

Jalgrattasport
Maaris Meier
Maaris Meier Autor/allikas: Racenature Albufeira/Eduardo Campos
Jalgrattasport

Portugali olümpiakrossi karikasarja etapil Ansiaos (UCI C1) pälvis Maaris Meier (Sagiper / NCP Mortagua) eliitnaiste konkurentsis kaheksanda koha.

Võidu teenis Beatriz Guerra ajaga 1:18.11. Leandra Gomes kaotas talle nelja minuti ja 24 sekundiga ja Marta Branco kuue minuti ja 42 sekundiga. Meier jäi võitjast 13 minuti ja 35 sekundi kaugusele, vahendab EJL.ee.

"Sain stardist kehvasti minema ja olin esimeses kurvis viimane. Esimesel pooleteisel ringil head tunnet ei olnud, kuid õnneks seejärel hakkas see pingutusel paranema ja keha lasi pulsil samuti kõrgele minna," kirjeldas Meier.

"Sain mõned tüdrukud kätte, aga võistlus sai enne otsa, kui oleks veel ehk paar kohta parandanud. Rada ise oli uuenduskuuri läbi teinud ja mida rohkem inimesi oli nädalavahetusel seda läbinud, seda paremaks läks. Muidugi oli see suvekuumaga väga tolmune ja lahtine."

Eliitmeeste klassis oli parim Roberto Ferreira.

Toimetaja: Siim Boikov

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