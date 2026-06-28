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Greete Steinburg tegi Itaalia maastikutuuril võimsa tagasituleku

Jalgrattasport
Greete Steinburg
Greete Steinburg Autor/allikas: Appenninica MTB Stage Race
Jalgrattasport

Itaalias peetud Appenninica maastikuratturite mitmepäevasõidul pälvis naiste klassis võidu üle mitme aasta taas mägirattatuurile võistlemisega naasnud Greete Steinburg.

Toskaana piirkonnas peetud mitmepäevasõidul oli viis etappi kogupikkusega 320 kilomeetrit, mille jooksul tuli sõita 12 000 tõusumeetrit. Avaetapil tehnilise probleemi tõttu kolmandana lõpetanud Steinburg sai seejärel etappidelt vastavalt teise, teise, esimese, esimese ja teise koha, mis tagasid talle üldarvestuses kindla võidu koguajaga 19 tundi, 42 minutit ja 18 sekundit. Teise koha pälvis Lola Bakker (+8.16) ja kolmanda Mara Parisi (+29.00), vahendab EJL.ee.

Steinburg tunnistas võistluse järel, et esimene koht tuli talle endalegi natuke ootamatult. "Tahtsin lihtsalt üle mitme aasta maastikuratturite mitmepäevasõitu sõita ja valisin Appenninica välja, sest ei ole siin piirkonnas varem mägirattaga sõitnud. See oli mulle täiesti uus kogemus," ütles Steinburg.

Eestlanna lisas, et esimesel etapil oli enesetunne kõige parem, kuid võidu peale kannatas sõita siiski igal päeval. "Arvasin, et alguse poole saab raskem olema ja seejärel saan ennast käima, aga läks hoopis vastupidi. Ilmselt ei ole põhi enam nii tugev, samas on treenitus siiski piisav. Võib-olla mängis oma rolli hoopis kuum ilm. Etappide stardid olid valdavalat kell 10 ja väljas ca 35 kraadi kuuma. Kuigi mul tavaliselt pigem kuumaga probleeme pole, siis mitme päeva peale võib see siiski omamoodi mõjutada," ütles Steinburg.

Kuna Steinburg ei ole pikalt mägedes võistelnud, siis pelgas ta eelkõige tehnilist poolt. Samas sai eestlanna aru, et aastatega ta ei ole rooste läinud. "Esmapilgul tundus, et siin ei ole väga tehnilised rajad, aga võistlema hakates ikkagi olid. Õnneks mul olid head ronimisjalad. Pikim tõus oli siin näiteks üle tunni aja pikk. Sestap võtsingi plaaniks, et tõuse ronin korraliku tempoga ja laskumised võtan kindla peale. Kuna mul esimesel päeval oli kohe tehniline probleem, siis ei tahtnud rohkem riskima hakata."

"Kokkuvõttes olen selle võistlusega väga rahul," lisas Steinburg. "Korralik tagasitulek, nagu üks mu konkurent ütles. Tore oli võidukalt üle mitme aasta naasta. Valmistasin endalegi üllatuse."

Meeste konkurentsis oli parim Vincenzo Saitta.

Toimetaja: Siim Boikov

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