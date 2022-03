Russelli sõnul on Mercedesel üks suur viga, mis põhjustab 99% probleeme

Alates eelmise kümnendi keskpaigast vormel-1 sarja valitsenud Mercedese meeskonna hooaeg on alanud ootamatult raskelt. Kahe etapi järel on neil kirjas vaid üks pjedestaalikoht ja sellegi teenis Lewis Hamilton õnnega pooleks.

Esimesel etapil Bahreinis sai Hamilton kahe Ferrari järel kolmanda koha, aga seda suuresti seetõttu, et viimastel ringidel lakkasid töötamast mõlemad Red Bullid.

Pühapäeval Saudi Araabias toimunud teisel etapil ei saanud Mercedesed pjedestaalikohtade lähedalegi. George Russell lõpetas küll võistluse viiendana, aga kvalifikatsioonis 16. kohaga piirdunud Hamilton ei suutnud enamat kümnendast kohast.

Esimest hooaega Mercedese roolis istuv Russell leiab, et 99 protsenti probleemidest on seotud nähtusega, mida võib nimetada "hüplemiseks" (inglise keeles "porpoising" ehk delfiini moodi hüplev liikumine).

Selle hooaja vormelite juures on tegemist sagedase murega, mis eriti tugevalt avaldub pikkadel sirgetel ja DRS-i puudumisel. Russelli sõnul pole teada, millal võiks Mercedes probleemi lahendada, aga kui see juhtub, siis on tema hinnangul pea kõik jamad seljatatud.

"Palju tegureid on mehaaniliste osade ja erinevate tasapindade jäikuse, tasapindade disaini ja rehvirõhu vahel," selgitas britt väljaandele Motorsport.com. "Samuti sõltub see mootori töörežiimist - mida kiiremini liigud, seda kehvemaks asi läheb. Maksimumvõimsusega mööda sirget sõites tekib rohkem survejõudu ja rohkem hüplemist."

"Nii et peame seda probleemi peaaegu et ennetama ja kui sõidu ajal on DRS suletud, siis tekib rohkem survejõudu kui siis, mil DRS on avatud ning ka selle faktoriga tuleb arvestada," jätkas Russell. "Praegu alles õpime ja oleme optimaalsest lahendusest kaugel. Aga kui lahendame hüplemise mure, siis ma ütleks, et see lahendab 99 protsenti meie probleeme."

Vormel-1 sari jätkub kahe nädala pärast ehk 10. aprillil Melbourne'is toimuva Austraalia GP-ga. Russell ei oska öelda, millal Mercedes asja kontrolli alla saab. "Me püüame autoga seotud muresid paigata, aga peame lahendama alusprobleemi, milleks on hüplemine," rõhutas ta.

"Kõik autod toimivad kõige paremini madalal kõrgusel ja me ei jõua lihtsalt ligilähedalegi sellele, kuidas meie konkurendid sõidavad. Mis on siinkohal ajaskaala - ausalt, mul pole aimugi."

"Kindlasti saime siit informatsiooni ja proovime asja mõigata. Hetkel liigume väikeste sammudega, aga peame tegema hüppeid ja meil on raskusi asja iva leidmisega, et oma mured lahendada," jätkas Russell.

"Mul pole mingit kahtlust, et kui me selle leiame, siis kärbime ringiaega, aga nagu ma ütlesin - seda on lihtsam öelda kui teha."

Kahe etapi järel on Mercedese võistkond siiski Ferrari järel teisel kohal, aga vahe on juba 40 silma. Saksamaa võistkonnast vaid ühe punkti kaugusele jääb Red Bull.