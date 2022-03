F1 hooaeg algas Ferrari kaksikvõiduga, Red Bulli tabas košmaar

Parimalt stardikohalt teele läinud ja karjääri kolmanda etapivõidu teeninud Leclerc suutis esikohta hoida praktiliselt kogu sõidu vältel, aga täielikuks õudusunenäoks osutus sõidu lõpp Red Bulli jaoks.

Tosin ringi enne lõppu süttis põlema Pierre Gasly (AlphaTauri) masin, mis tõi rajale turvaauto ning pärast selle lahkumist jäi sõita veel seitse ringi.

Seda oli aga liiga palju teisel kohal sõitnud tiitlikaitsja Max Verstappeni jaoks, kes kurtis juba varem juhtimisprobleemide üle, aga kolm ringi enne lõppu sai tema masinal ootamatult jaks otsa ja hollandlane pöördus boksi.

Võistkonnakaaslase katkestamise järel esikolmikusse kerkinud Perez ei saanud seisu kaua nautida, sest mootorisüsteemi rikke tõttu tegi ta viimasel ringil pirueti ja pidi samuti katkestama.

Kahe Ferrari ja Hamiltoni järel jõudis esikaheksasse ka George Russell (Mercedes; +11,211), Kevin Magnussen (Haas; +14,754), Valtteri Bottas (Alfa Romeo; +16,119), Esteban Ocon (Alpine; 19,423) ja Yuki Tsunoda (AlphaTauri; +20,386).

Kahe viimase piloodina teenisid MM-arvestuses punkte sarja kogenuim Fernando Alonso (Alpine; +22,390) ja uustulnuk Guanyu Zhou (Alfa Romeo; +23,064).

Vormel-1 MM-sari jätkub juba nädala pärast Saudi-Araabias.

