Verstappen edestas lõpuheitluses Leclerci ja teenis hooaja esimese võidu

Viiendalt kohalt startinud Max Verstappen kerkis stardiga kahe koha võrra ning püsis pikalt tiimikaaslase Sergio Perezi ja Charles Leclerci järel kolmandal kohal.

16. ringil sõitis Nicholas Latifi (Williams) vastu seina ning rajale tuli turvaauto. Olukorra kasutasid enda heaks ära Leclerc ja Verstappen, kes käisid boksis, ent võistlust juhtinud Sergio Perez sai boksi minna alles ring hiljem ning võistluse uueks liidriks tõusis Leclerc. Perez naases rajale kolmandana, kuid mõned ringid hiljem möödus temast Sainz.

Esikolmikus ei olnud muutusi kuni 42. ringini, kui Verstappen sai korraks Leclercist mööda, ent monacolane suutis stardisirgel esikoha tagasi võita. Tiitlikaitsja läks teisele rünnakule 46. ringil ja sai Leclercist lõplikult mööda.

Verstappeni järel teenis teise koha Leclerc ja kolmanda koha pälvis Sainz. Neljandana ületas finišijoone esikohalt startinud Sainz ja viiendana lõpetas sõidu George Russell (Mercedes).

Palju draamat pakkus sõidu 36. ring, kui erinevate tehniliste probleemide tõttu pidid võistluse pooleli jätma Daniel Ricciardo (McLaren), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ja Fernando Alonso (Alpine). Rajale tulnud turvaauto luhtas head sõitu teinud Lewis Hamiltoni (Mercedes) võistluse, kes startis 15. kohalt, ent 36. ringiks oli tõusnud kuuendale kohale. Hamilton sai boksi minna alles 42. ringil, mistõttu langes ta 12. kohale ja lõpetas võistluse kümnendana.

Sarja üldarvestuses jätkab liidrina Charles Leclerc, kes on kahe esimese etapiga kogunud 45 punkti. Teisel positsioonil on Carlos Sainz 33 punktiga ja kolmandal kohal täna võidu võtnud Max Verstappen 25 punktiga.

MM-sarja järgmine etapp toimub 8.-10. aprillini Austraalias.

Saudi Araabia etapi esikümme:

The points scorers in our second race of 2022 #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/HNYOi09t76