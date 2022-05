Tarmo Klaar Hamiltoni ebaedust: vanniga vormeli vastu ei saa

Seitsmekordse vormel-1 sarja maailmameistri Lewis Hamiltoni hooaeg on alanud kesiselt. Juba praegu võib üsna kindlalt väita, et aastal 2022 Hamilton MM-tiitlit ei võida. Mis on olukorra põhjused ja kas säratu hooaeg võib Hamiltoni renomeed rikkuda, uuris "Spordipühapäev" vormelieksperdilt Tarmo Klaarilt.

Nelja etapiga on selgeks saanud see, et Hamilton ja Mercedes on kriisis. Räägime põhjustest ka, aga kõigepealt, kui kindel see on, et tiitel on läinud? Hamilton ise on väga kindel.

Hooaeg on veel pikk, samas on see, et rajal reaalselt testida ju ei saa. Sa võid arvutisimulatsioone teha, ka tuuletunnelis käia, aga see on nüüd õnneks ka piiratud. Jutumärkides karistada saavad siis need võistkonnad, kes eelmisel aastal olid edukad. Ei hakka reeglitesse nii molekulide tasemel minema, aga põhimõtteliselt saab Mercedes kui eelmise aasta kõige edukam kõige vähem tuuletunnelis testida, tema saab kõige vähem arvutisimulatsioone teha.

Kaotatu tasategemine on suhteliselt keeruline ja reeglid, tehnilised tingimused, on selleks hooajaks radikaalselt muutunud. Nelikümmend aastat tagasi keelati ära tiibautod. See põlvkond, kes oskas nende autodega midagi ette võtta, on suhteliselt põdur juba ja seeläbi on tekkinud probleemid. Üks põhilisi muresid just Mercedesel on, et auto nii-öelda hüpleb suurel kiirusel ka kurvides ja kui see auto hüpleb, siis ta ju väga maa küljes ei ole, mis tähendab seda, et piisavalt kiiresti sa kurvis sõita ei saa.

Kas see taandubki siis peaaegu kõik sellele auto hüplemisele, kõigil ju on sellega natukene tegemist, aga lihtsalt Mercedes on kõige rohkem hädas?

Suures osas küll, jah. Sellest hooajast tekitatakse valdav osa survejõust auto põhjal. Esitiib ja tagatiib on küll ka olemas, nemad mängivad loomulikult rolli, aga mitte enam nii suurt rolli. See on hoopis teine kontseptsioon ja seal on tohutult nüansse, mis mängivad rolli: auto kõrgus maast, auto pikkus, materjalide paksuse valik. See on terve pikk nimekiri, mida kõike vanad autokonstruktorid teavad. Üks endine prantsuse insener, kes töötas seitsmekümnendate lõpul, kaheksakümnete algul ühes tipptiimis, ütles, et: "see pole ju midagi uut, kullakesed! Meie rähklesime nende hädadega samamoodi nelikümmend aastat tagasi, lihtsalt teie olete selle kõik ära unustanud, te pole pidanud sellega tegelema."

Aga ikkagi, kuidas just Mercedes on see tiim, kes sellega nüüd on puusse pannud? Kuidas selle vea tegi just meeskond, kelle auto on pikalt olnud konkurentsitult kõige parem? See on see küsimus, mis spordisõpradele valmistab segadust.

No see ongi niimoodi, et näiliselt peaksid nemad kõige edukamad olema, aga siin on veel üks nüanss: paljud asjad selgitatakse katse-eksituse meetodil ja tihtipeale leitakse mingisugune lahendus läbi juhuse. Kuigi ma neid reegleid ikka olen püüdnud lugeda, tuli ka mulle üllatusena välja, et näiteks tuuletunneli katsetustel on lubatud maksimaalne kiirus lindil sada kaheksakümmend kilomeetrit tunnis. Aga see hüplemise nähtus, porpoising, nagu seda inglise keeles öeldakse, hakkab kuskil sada kilomeetrit tunnis kõrgematel kiirustel ja seda polegi võimalik tuuletunnelis üldse jäljendada.

See on üks põhjus ja teine veelkord, et kui palju on seda teavet endistest aegadest; kui palju on seda inseneride järjepidevust, kes oleks võinud öelda, et: "vaadake, mehed, kui te nüüd võtate selle kontseptsiooni alusel ette auto ehitamise, siis te peate arvestama selle, selle ja sellega." Ütleme nii, et võib-olla ei olnud Mercedeses piisavalt vanu ajusid ja ei osatud lihtsalt taoliste asjadega arvestada. Kui uued reeglid tulevad, juhtub alati, et keegi hammustab midagi lahti, kellelgi lihtsalt veab, keegi magab millegi maha.

Kas Mercedes peab siis pigem lootma sellele, et ühel hetkel saab see hooaeg läbi, tehakse restart ja vaadatakse juba järgmise aasta suunas? Mõeldes ka sellele, et hooaja keskel revolutsiooni tegemine, selliste vigade parandamine, on väga raske kui mitte võimatu?

No eks nad vaatavad tulevikku, aga samas ma ei usu, et Mercedes on püssi põõsasse visanud. Varasematel aastatel on ka olnud sellist asja, et kui neil on mingisugune tehniline lahendus olnud sobimatu ja tundub, et Mercedes on hädas, siis nad on tegelikult selle probleemi üsna kiiresti suutnud lahendada. Praegu seda väga kiiret lahendust veel ei paista.

Aga meeskonnakaaslaste võrdlus on ka kõneainet pakkunud. George Russellil on praegu poole rohkem punkte kui Lewis Hamiltonil. Kas see on olnud kehvade asjaolude kokkulangemine meeskonnakaaslaste võrdluses? On Hamilton kehvem või on siin ka mingid märgid, et kuidas see saab ometi nii olla?

No mina näen siin kahte asja. Alustame esimesest, et Hamilton on superstaar, seitsmekordne maailmameister. Alates sellest hetkest, kui ta sai McLareni palgale, on ta alati sõitnud tippvõistkondades, nii kardis kui ka kõigis vormelisarjades. Tal on alati olnud selline auto, millega on võimalik olnud vähemalt üks võit hooaja jooksul võtta, ta ei ole kunagi pidanud sõitma halva autoga, tegelikult tal see kogemus puudub.

Russell on Williamsis pidanud võitlema kogu aeg üsna halvasti juhitava autoga ja nii edasi ja nüüd on ta tippvõistkonnas. Ta on noor, ta on näljane, ta tahab end tõestada. Kui Hamiltonile auto päriselt ei sobi ja ta ei sõida isegi poodiumi piirimail, siis mina väidan, et nüüd on teemaks see, mida kogu aeg [Kimi] Räikkönenile ette heideti terve tema karjääri jooksul. Motivatsioon. Väidan, et Lewis Hamiltonil ei ole motivatsiooni, sest see auto ei ole talle meelepärane. See auto ei käitu nii, nagu tema sooviks. Eks ta oma piire teab ja ta näeb, tunnetab selle ära, et ta peab sõitma mingisuguse sellise piiri peal, mis on talle talumatu ja kui ta selle piiri peal sõidab, siis ta ei ole isegi mitte poodiumil. Ja seetõttu ta ka ei pinguta nii palju kui pingutab Russell, kes tahab ikka ennast tõestada seitsmekordse maailmameistri kõrval ja seetõttu on tal paremad tulemused. Aga näha on, et kuigi kumbki on küll korra olnud poodiumil, on see, olgem ausad, läbi teiste ebaõnne. Auto on ikkagi kehv. Kui auto on ikkagi kehv, siis sa võid olla mitmekordne maailmameister, aga vanniga sa vormel-1 vastu ei saa.

Kas sellisel keerulisel aastal võib olla mingi mõju ka sõitja renomeele, kui mõelda Michael Schumacheri karjääri lõpule, Kimi Räikkönenile? Kas see, kui tõeline tippsõitja, oma ala superstaar ühel hetkel ei ole enam esimeste seas, aga sõidab näiteks kehvema autoga võistlejaterivi lõpus, mingil määral mõjutab selliste meeste renomeed ka?

Ma arvan, et see võib mõjutada nii-öelda antud hetkes või antud ajas konkreetselt, on üks väga kehv hooaeg kehva autoga ja kõik vaatavad, et no mida, täielikult maha käinud. Aga kui läheb võib-olla kuu aega mööda, võib-olla natukene rohkem... ja selles mõttes, et neid saavutusi, mis Hamiltonil on, ei ole võimalik eitada. Ta on oma põlvkonna suurimate saavutustega sõitja, oma põlvkonna üks kiiremaid sõitjaid. Kas ta just kõige kiirem on? See jääb alati vaidlusküsimuseks, sellepärast, et päris võrdsetes oludes pole mootorispordis kunagi keegi. Ma ei usu seda, et see üks hooaeg tema pärandit kuidagi rikub, ta on oma teod ära teinud ja need on kirjutatud suurte tähtedega ajalukku.

Vormel-2 sari jätkub kahe nädala pärast, Jüri Vips on kolme etapi järel kaheksandal kohal. Mida tema hooaja alguse kohta ütled? Lai teema, aga millised need kõige üldisemad tähelepanekud on?

Väga heitlik, võistkond on talle sõna otseses mõttes käkki keeranud, Bahreinis oli ta ju ülivõimas liider, aga ei suudetud ratast piisavalt kiiresti vahetada ja kogu tehtud töö rajal läks prügikasti. Ei tulnud seda võitu. Ta ise on kahjuks sõiduvigu teinud. Potentsiaali on tal tohutult, ka lääne vaatlejad on öelnud, et Jüri Vips on selle hooaja staar tegelikult vormel-kahes. Tema on selle hooaja tipp ja ta peaks tegelikult olema punktitabeli juht, kui ei oleks olnud võistkonnapoolseid apsakaid ja ta oma sõiduvigu. Tegelikult on see hooaeg Vipsi karjääris määrava tähtsusega. Samas on Vips täna [pühapäevasel F1 GP-sõidul] Miamis. Ta on seal Red Bulli reservsõitja, teda hinnatakse Red Bulli poolt väga kõrgelt. Ta on pidevalt simulaatoris ja pidi seal olema väidetavalt tihtipeale isegi kiirem kui Verstappen.

Eks me, eestlased, tahame eriti eriti seda juttu kuulda. Aga tegelikult ta on tõesti Red Bulli poolt väga kõrgelt hinnatud, ta on tark poiss. Ta annab väga head tehnilist tagasisidet ja ta reeglina ikkagi on peaga sõitja. Loodame ikkagi parimat, et need üksikud näpukad lõplikult tema tulevikku negatiivses suunas ei määra.