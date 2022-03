Mohoric pälvis Milano – San Remol soolovõidu, Taaramäe 140.

Pärast seda, kui favoriidid Wout van Aert (Jumbo-Visma) ja Tadej Pogacar (UAE Emirates) olid viimasel tõusul tulutult proovinud eest sõita, näitas Mohoric laskumisel suurepäraseid oskuseid, põgenedes peagrupist ja pälvides lõpuks võidu kahesekundilise eduga Anthony Turgise (TotalEnergies) ja Mathieu van der Poeli (Alpecin-Fenix) ees, vahendab EJL.

Esikümnesse mahtusid veel Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco), Pogacar, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Sören Kragh Andersen (Team DSM), Van Aert, Jan Tratnik (Bahrain-Victorious; +0.05) ja Arnaud Demare (Groupama-FDJ; +0.11).

"Ma mõtlesin selle sõidu peale terve talve. Meeskond pakkus välja kasutada rattal langetatavat sadulaposti (dropper post), sest see võistlus sobib mulle just lõpulaskumise pärast, kus see võiks eelise anda. Teadsin, et kui suudan teha talvel ideaalse ettevalmistuse, siis olen piisavalt hea, et mitte viimasel tõusul maha jääda," rääkis Mohoric finišis.

"Tegin seejärel oma parima laskumise, riskides ka natuke. Ma ei uskunud algul, et selline teistmoodi spetsiaalselt minu jaoks seadistatud ratas võiks sellise märkimisväärse eelise anda, aga andis," lisas ta.

140. koha saanud Taaramäe kaotas võitjale küll 11 minuti ja 15 sekundiga, kuid eestlane tegi suurepärast tööd oma tiimi liidri Biniam Girmay Hailu jaoks, kes sai oma esimesel monumendil kirja 12. koha.

Eestlased olid laupäeval veel stardis Prantsusmaa ühepäevasõidul Classic Loire Atlantique (UCI 1.1; 182,8 km). Rait Ärm (Groupama-FDJ) ega Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) tulemust kirja ei saanud. Seejuures tegi Ärm aga Groupama põhimeeskonnas tööd liidri Lewis Askey jaoks, kes pälvis lõpuks grupifinišis Anthony Perezi (Cofidis; 4:16.15) järel teise koha. Viimasele pjedestaali astmele mahtus Matis Louvel (Team Arkea Samsic).

Portugalis jätkuval Volta ao Alentejo (UCI 2.2) velotuuri neljandal etapil sõideti 8,4-kilomeetrine temposõit, kus kiireim oli Orluis Aular (Caja Rural – Seguros RGA) ajaga 12.39. Kahe sekundiga kaotasid Xabier Mikel Azparren (Euskatel – Euskadi) ja Jose Neves (W52/FC Porto). Grupisõidurattaga võistelnud Mihkel Räim (Burgos-BH) kaotas võitjale ühe minuti ja 36 sekundiga ning sai 79. koha.

Kokkuvõttes jätkab liidrina Aular. Azparren jääb Kolumbia ratturist nüüd maha viie sekundiga. Kolmandale positsioonile kerkis Neves, kaotades liidrile 24 sekundiga. Räim jätkab võistlemist 74. positsioonil (+1.58). Pühapäeval võisteldakse viimasel, 171,9-kilomeetrisel etapil.

Hollandis jätkavad Team Ampler – Tartu2024 noored võistlemist Olympia's Touril (UCI 2.2). Kolmanda, 182,6-kilomeetrise etapi võitis grupifinišist Elmar Reinders (Riwal Cycling Team; 4:03.00), edestades Maikel Zijaardi (Volkerwessels Cycling Team) ja Stian Fredheimi (Uno-X Dare Development Team).

Madis Mihkels, Pauls Rubenis ja Alekss Krasts lõpetasid teises suuremas grupis, kaotades viie minuti ja seitsme sekundiga ning saades vastavalt 39., 40. ja 41. koha. Markus Knaapi, Joonas Kurits ja Artjom Köster tulemust kirja ei saanud.

Kokkuvõttes läheb viimasele, 165,3-kilomeetrisele etapile liidrisärgis vastu Reinders, edestades Zijaardi seitsme ja Bert-Jan Lindemani (Volkerwessen Cycling Team) 18 sekundiga. Mihkels (+5.46) on kokkuvõttes 25., Rubenis (+6.37) 31. ja Krasts (+7.58) 41. kohal. Krasts jätkab seejuures parima ronija särgis.