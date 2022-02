Tänak: ebareaalne, aga me ei oleks saanud midagi teisiti teha

Uue hübriidtehnoloogia punane ohutuli süttis vahetult enne kuuendale katsele minekut ja vastavalt ohutusreeglitele tuli eestlasel kõrvale jääda.

Enne katkestamist võitis Tänak viiest katsest kaks ja hoidis kokkuvõttes britt Elfyn Evansi (Toyota) järel teist positsiooni, kaotades viimasele vaid 1,1 sekundiga.

"Tänane on olnud ebareaalne, aga ma ei oleks saanud midagi teisiti teha. Rallisõit on meil endiselt veres, me ei anna alla ja jätkame homme!" kommenteeris Tänak reede hilisõhtul ühismeedias.

Laupäeval on kavas kuus kiiruskatset, neist esimene algab Eesti aja järgi kell 9.57.

