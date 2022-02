OTSEBLOGI | Rootsi rallit juhib Rovanperä, Tänak viiendal kohal

Autoralli MM-sari jätkub sel nädalavahetusel Rootsi ralliga. Reede lõunaks on sõidetud kolm kiiruskatset ning esikohal on Kalle Rovanperä (Toyota). Esimese kiiruskatse võitnud Ott Tänak (Hyundai) on üldarvestuses viiendal kohal, kaotades Rovanperäle 13,8 sekundiga. Rootsi rallile on võimalik terve nädalavahetuse vältel kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.