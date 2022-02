Poola koondise oluline lüli sai isaks ja Eestiga ei mängi

Slaughter puudus ka novembri lõpus peetud kohtumistelt Iisraeli ja Saksamaaga, aga avaldas valmisolekut jätkata Poola esindamist ka tulevikus. Reedel, 25. veebruaril ja esmaspäeval, 28. veebruaril ta aga Eesti korvi ei ohusta.

Igapäevaselt mängib Slaughter Hispaania klubis Gran Canaria, kes kohaliku kõrgliiga kõrval osaleb ka Eurocupi sarjas. Kohalikus liigas on ta tänavu toonud võistkonnale keskmiselt 12,3 punkti ja jaganud 3,4 resultatiivset söötu mängus, eurosarjas on vastavad näitajad 12,0 punkti ja 3,5 söötu.

Ameerika Ühendriikidest pärit Slaughter sai Poola passi 2015. aastal ning esindas koondist nii 2015. kui ka 2017. aasta EM-finaalturniiril ning 2019. aasta MM-finaalturniiril Hiinas.

Tagamängijatega on valikkohtumiste eel probleeme ka Eestil: Kerr Kriisal on pooleli hooaeg USA üliõpilasliigas, Rain Veideman on vigastatud ning Kristian Kullamäe ja Sten Sokk koroonapositiivsed.