Eesti pööras põneva lõpu enda kasuks ja alistas MM-valikmängus Poola

Eesti alustas Saku Suurhallis toimunud kohtumist hästi, kui näitas avapoolajal lauavõitluses Poolale koha kätte, sundis vastaseid tegema mitmeid pallikaotusi ning läks pikale vaheajale 11-punktises, 47:36 eduseisus.

Kolmanda veerandaja alguses suurendas Eesti kolmel korral vahe ka 14-punktiseks, ent seisul 56:43 tegi Poola 8:0 spurdi, ronis järjest lähemale ning vähendas neli minutit enne mängu lõppu vahe vaid ühele punktile.

1.40 enne lõpusireeni tõi Poola Eesti 69:64 eduseisus kahe kiire korviga tabloole viigi, Maik-Kalev Kotsari läbimurdele vastas Aleksander Balcerowski ja nii oli Eesti viimaseks pikaks rünnakuks tablool 30 sekundit ning seis 71:71. Kogenud Siim-Sander Vene võttis viske enda peale, tabas selle, poolakad ei suutnud enam viigistada ning tagatipuks riputas Vene sekund enne mängu lõppu palli korvi kohale, kus Kotsar vormistas lõppskoori.

Eesti resultatiivseim oli 22 punkti visanud Janari Jõesaar, kelle arvele jäi ka kuus lauapalli. Kõva võitlusvaimu näidanud Maik-Kalev Kotsar toetas kaaslasi 17 punkti ja kümne lauapalliga, kaitses silma paistnud ning Poola üleväljapressiga suurepäraselt toime tulnud Märt Rosenthal jagas üheksa resultatiivset söötu. Poola resultatiivseim oli Jakub Garbacz, kelle 15 punkti tulid kaugvisetest.

Eesti tabas väljakult viskeid 39-protsendiselt (26/66) Poola 49 protsendi vastu, küll tabati 15 vabaviset 18-st (Poolal 4/10). Eesti võitis lauavõitluse koguni 46:28.

"Esimene poolaeg hoidsime palli rohkem kontrolli all ja saime rünnakul oma asju teha. Teisel poolajal panid nad oma pressingu peale ja natuke jäime hätta. Aga lõpuks tulime võitjana välja," kommenteeris Jõesaar ERR-ile.

"Meie korvid kindlasti," lausus ta võidu võtme kohta. "Kaitses saime mõne stopi ja rünnakul ise ära pandud. Võitlesime lõpuni ja kandis vilja. Väga mõnus atmosfäär oli, [pealtvaatajad] elasid kaasa ja see andis energiat juurde meeskonnale."

D-valikgrupis on nii Iisraelil, Saksamaal kui Eestil nüüd kaks võitu ja üks kaotus, Poola on kaotanud kõik kolm kohtumist. Teise ringi pääsevad iga neljase grupi kolm parimat.

Eesti koondise peatreener Jukka Toijala valis tänaseks mänguks 12 pallurit: nii Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Rauno Nurger, Maik-Kalev Kotsar, Kaspar Treier kui Märt Rosenthal kandsid suuremat osa Eesti koondisele piletit 2022. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile sepistades.

Samuti kuuluvad esindustosinasse novembriaknas kaasa teinud 17-aastane Henri Veesaar ja Joonas Riismaa, varem on Eesti koondises mänguaega teeninud Siim-Markus Post. Esimest korda valmistub Eesti koondise värve kaitsma Gregor Ilves.

"Me mängime kodus. Me läheme võitlema ja võitma," vahendab korvpalliliit Toijala sõnu. "Meil ei ole vaja teha midagi imelist. Kui saame oma mängu käima, siis meil on hea võimalus, aga peame kõik 40 minutit olema keskendunud ja valmis võitlema."

Kodumeeskonna taktikalisi käike valides tuleb peatreeneri sõnul lähtuda Poola koondise mängustiilist: "poolakad panevad kõvasti survet, veel kõvemini kui Iisrael. See tekitab kindlasti vajaduse teha meie süsteemis muudatusi. Põhimõtted jäävad samaks ja suur pilt ei muutu. Eelmises MM-valikmängude aknas täitis väikese ääremängija rolli ehk number kolme positsiooni Vene ja ta täidab seda ka praegu."

Esindustosinast jäid välja Jaan Puidet, Martin Paasoja ja Taavi Jurkatamm. "Nad jätkavad meiega koos treenimist," ütles Toijala. "Esimene mäng Poolaga näitab, kas meil on vaja teha muudatust teiseks kohtumiseks võõral väljakul. Kui jah, sel juhul on võimalik nende seast valida. Nad on olnud treeningutel tublid."

