Eesti koondis vaevleb MM-valikmängude eel tagamängijate põuas

"Meil on hea võimalus, reedel on mäng kodus ja saame selleks korraliku ettevalmistuse teha. Meil on kuus-seitse trenni aega panna kõik asjad kokku," rääkis koondise peatreener Jukka Toijala intervjuus ERR-ile.

Küll on Eesti koondisel mured tagaliinis: Kerr Kriisal on pooleli hooaeg NCAA-s, Rain Veideman on vigastatud, Kristian Kullamäe ja Sten Sokk koroonapositiivsed. "Mina ei ole arst, ma ei tea, kas ta saab negatiivse testi puhul mängida. Seda arutame arstidega, kas see on üldse võimalik," sõnas Toijala Kullamäe kohta.

Eesti võõrustab Poolat reedel ning võõrsil mängitakse 28. veebruaril. "Valmistume väga agressiivseks mänguks," kinnitas Toijala. "Neil on uus treener, kes soovib sellist stiili kasutada. esimesed paar trenni vaatame omad asjad - liikumised, kaitsereeglid - üle, alates homsest keskendume rohkem Poolale."