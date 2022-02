Karjääri viimane matš? Del Petro langes Argentina lahtistel konkurentsist

33-aastast Juan Martin del Potrot on karjääri jooksul kimbutanud mitmed rasked vigastused. Aastatel 2010 ja 2014-16 oli ta pikalt eemal randmevigastuse tõttu ning probleemid põlvega lubasid tal viimati väljakul käia 2019. aastal.

Argentina lahtiste avaringis jäi kodupubliku ees mänginud del Potro 1:6, 3:6 tulemusega alla kaasmaalasele Federico Delbonisele ning pärast matši vihjas del Potro, et tegemist võis olla tema karjääri viimase mänguga.

"Ma ei tahtnud, et see hetk kunagi saabuks. Ma pingutasin viimastel aastatel meeletult, et suudaksin taas ime teha ja väljakule naasta, kuid ilmselt pole mul selleks enam jaksu. Tänane matš jääb mulle pikaks ajaks meelde," rääkis del Potro, vahendab Eurosport.

An unforgettable night in Buenos Aires comes to a close



The moment @FedeDelbonis defeated Del Potro #ArgentinaOpen pic.twitter.com/vWaOU3zUAh — Tennis TV (@TennisTV) February 9, 2022

Argentiinlane on järgmisel nädalal algava Rio de Janeiro ATP 500 kategooria turniiri nimekirjas, kuid kindlat vastust turniiril osalemise kohta ei soovinud del Potro anda. "Ma tahan praegu natukene hinge tõmmata, seejärel oma arstidega rääkida ja siis otsustada, mis edasi saab," ütles ta.

Del Potro tuli 2009. aastal meeste üksikmängus USA lahtiste meistriks, kui alistas finaalis Roger Federeri 3:6, 7:6, 4:6, 7:6, 6:2. Ühtlasi võitis ta 2016. aasta Rio de Janiero olümpiamängudel üksikmängus hõbemedali ja 2012. aasta Londoni olümpiamängudel pronksmedali. Kokku võitis del Potro karjääri jooksul 22 ATP turniiri, viimane võit tuli 2018. aastal Indian Wellsi turniiril.